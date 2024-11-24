بريطانيا .. تحذيرات من فرض المزيد من الزيادات الضريبية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وسط مشهد اقتصادي مضطرب، تعيش بريطانيا تحديات متشابكة تتجاوز حدودها الجغرافية؛ ما بين أزمات داخلية، مثل تصاعد معدلات التضخم واحتجاجات الشرائح الاجتماعية المختلفة، وضغوط خارجية ناجمة عن تغيرات في السياسة الأميركية وتبعات الحرب في أوكرانيا.

يجد الاقتصاد البريطاني نفسه أمام معادلة معقدة: تحقيق النمو الطموح الذي وعدت به حكومة حزب العمال الجديدة، في مقابل الأعباء المتزايدة التي تكبل قدرتها على الوفاء بهذه التعهدات بحسب سكاي نيوز.

موضوعاتمسودة كوب29 النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا على الأقل للدول الفقيرة الأسهم السعودية على موعد مع دفعة كبيرة للسيولة هذا الأسبوع انخفاض فائض التجارة السعودية لأدنى مستوى منذ نهاية 2020

في هذا السياق، يشير تقرير لشبكة“سي إن بي سي” الأمريكية اطلع عليه موقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، إلى تزايد الشكوك حول خطة الحكومة البريطانية الطموحة للنمو والاستثمار، مع تحذيرات من إمكانية فرض زيادات ضريبية إضافية في العام المقبل أيضاً.

وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، أعلنت الأسبوع الماضي عن سلسلة من الإصلاحات، بما في ذلك تقليص تنظيم خدمات القطاع المالي واتخاذ تدابير لتعزيز استثمارات المعاشات التقاعدية، وهي أحدث التغيرات في سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحفيز الاقتصاد البريطاني.

بحسب التقرير، فمن الناحية النظرية، قد يؤدي ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى زيادة إيرادات الحكومة دون الحاجة لرفع الضرائب، لأن العوائد العامة ستكون أعلى. ومع ذلك، تواجه حكومة حزب العمال تحدياً في الحفاظ على الضرائب بمستوى كافٍ لتمويل الخدمات العامة المتدهورة، مع ضمان أن تترك الشركات ما يكفي من السيولة للاستثمار والنمو.

ووفق كبير الاقتصاديين في ING، جيمس سميث، فإن الحكومة تسير على حبل مشدود في هذا الصدد، مضيفاً أنه إذا لم تؤدِ التغيرات التنظيمية – سواء في القطاع المالي أو في مجالات التخطيط الأخرى – إلى تحفيز الاقتصاد، فإن هناك احتمالية لزيادة الضرائب مجدداً.

من جانبه، عبر نائب محافظ بنك إنجلترا السابق، جون غريف، عن شكوكه بشأن قدرة الإصلاحات على تحفيز النمو، مشيراً إلى أن كلا من تخفيف القيود على الخدمات المالية وإصلاحات المعاشات التقاعدية ليست“تغيرات جوهرية”.

وأضاف:“أعتقد بأن ريفز ستحتاج إلى القيام بخطوات أكبر لتعزيز الاستثمار الخاص”، مشيرًا إلى أن مشروعات التخطيط والبنية التحتية هي الأكثر احتمالًا لتحفيز الاقتصاد.

يأتي ذلك بعد نحو أسبوعين من ميزانية ضخمة أعلنت عنها ريفز، تضمنت زيادة في الضرائب بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (51.8 مليار دولار) وتغييرات في قواعد الدين العام، وهي تدابير قالت ريفز إنها ضرورية لإعادة التوازن إلى العجز الكبير في ميزانية المملكة المتحدة.

وأفاد مكتب المسؤولية المالية المستقل في حينها أن هذه التدابير من المفترض أن تدفع الاقتصاد في المدى القريب، وعزز من توقعاته للنمو الاقتصادي على المدى القصير، في حين خفض توقعاته للنمو على المدى البعيد. ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 1.1% في 2024، ثم نمو بنسبة 2% في 2025، قبل أن ينخفض إلى 1.5%.

تأثير الزيادات الضريبية

ومع ذلك، أشار عديد من رجال الأعمال – الذين تأثروا بشدة بزيادة ضريبة التأمين الوطني على الرواتب – إلى أن خطط حزب العمال من المحتمل أن تحد من التوظيف وتثني عن الاستثمار. وكتبت مجموعة من كبار تجار التجزئة في المملكة المتحدة إلى ريفز، محذرة من أن زيادة التكاليف ستنعكس على المستهلكين نتيجة للميزانية.

ضغوطات مستمرة

في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المملكة المتحدة، يشير الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي إلى أن الشكوك حول خطط النمو البريطانية أصبحت أكثر حدة.

وفي تصريحات خاصة لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، يؤكد الرفاعي أن الاقتصاد البريطاني يواجه تحديات غير مسبوقة في سياق ضعف اقتصادي عام يسيطر على أوروبا.

ويوضح أن الفترة الحالية تشهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي بالتزامن مع الضغوط الناتجة عن السياسات الاقتصادية في الولايات المتحدة، مشدداً على أن السياسات المرتقبة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، قد تزيد من حدة هذا الضغط، خصوصاً من خلال الإجراءات مثل رفع الرسوم الجمركية (بنسبة من 10 إلى 20%، وبنسبة من 60 إلى 100 بالمئة على الصين بشكل خاص) التي ستنعكس آثارها على التبادل التجاري بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وذكر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، أن وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يجعل صناع السياسات في المملكة المتحدة يفكرون مليا: إذا مضى قدما في فرض الرسوم الجمركية الشاملة، فمن المرجح أن يكون التأثير قصير الأجل على الأقل تضخميا.

ويشير الرفاعي إلى أن المؤشرات الاقتصادية في بريطانيا تؤكد تراجعاً أكبر من المتوقع، مع ارتفاع نسبي في معدلات التضخم، وبما يشكل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من ضعف كبير في الأداء.

ارتفع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من التوقعات خلال أكتوبر الماضي، مسجلا 2.3%، مقابل 1.7% في سبتمبر، مدفوعا بالزيادة في أسعار الطاقة.

نما الاقتصاد البريطاني بشكل طفيف في الربع الثالث من العام، حيث سجل نموًا أقل من المتوقع بنسبة 0.1%، وفقًا للبيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية.

كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في سبتمبر، وهو أيضًا أقل من التوقعات، بعد نمو بلغ 0.2 بالمئة في الشهر الذي قبله.

وتراقب الأسواق الآن ما إذا كانت الإصلاحات الحكومية ستنجح في ضخ النمو في الاقتصاد البريطاني المتباطئ.

تفاؤل قصير الأمد

أما الخبير الاقتصادي البريطاني المتخصص في قطاع العقارات، جوناثان رولاند، فقد سلط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها حكومة حزب العمال الجديدة، واصفاً إياها بأنها تحمل تفاؤلاً قصير الأمد.

وفي تصريحاته لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية”، يلفت إلى أن الحزب قدم خططاً طموحة للنمو، لكنها تتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن تحقيقها دون إدارة حذرة للاقتراض من الأسواق الدولية.

ويلفت رولاند إلى أن الشركات البريطانية تعاني حالياً من ارتفاع كبير في تكاليف التوظيف، ما يضعف من قدرتها على المنافسة، مضيفاً أن وزيرة الخزانة راشيل ريفز تواجه تحديات جسيمة في إدارة الموارد المالية للبلاد. مستطرداً:“يبقى أن نرى كيف ستؤتي هذه السياسات ثمارها في ظل الظروف الراهنة”.

انتقادات حادة

وإلى ذلك، يتحدث عضو حزب العمال البريطاني، مصطفى رجب، عن الانتقادات العميقة التي وجهها حزبه لحزب المحافظين الحاكم خلال السنوات الماضية، موضحاً أن حزب العمال لطالما رفع شعار الإصلاح الاقتصادي، ما جعل الناخبين يعلقون عليه آمالهم، لكنه يشير إلى أن المحافظين كانوا دائمًا يتساءلون: من أين ستأتي ميزانية الإصلاح؟

يؤكد رجب في تصريحاته لموقع“اقتصاد سكاي نيوز عربية” على أن الخيارات المتاحة أمام أية حكومة لتحقيق الإصلاح محدودة، إما زيادة الضرائب، وهو ما قد يثير غضب الشعب، أو الاقتراض الذي قد يدفع الاقتصاد إلى حافة الانهيار.

وبينما أنكر حزب العمال نيته زيادة الضرائب في البداية، فإنه أقر بضرورة الاقتراض، ما عزز فرصه في الفوز بالانتخابات الأخيرة بعد غياب عن الحكم استمر 15 عاماً.

ولكن هذه الوعود الانتخابية اصطدمت بواقع اقتصادي معقد، اضطر معه الحزب لفرض ضرائب إضافية، كان آخرها على القطاع الزراعي، ما أثار موجة من الإضرابات في صفوف المزارعين. ولم يكن هؤلاء الوحيدين، إذ انضمت إليهم شرائح واسعة من المجتمع تعاني من ضعف الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة.

ويضيف: التحديات الاقتصادية تفاقمت بسبب تورط بريطانيا في الحرب في أوكرانيا من خلال دعم كييف، وما يترتب عليها من أعباء مالية ضخمة، مردفاً:“في خضم هذه الأزمات، لم تعد خطط النمو الطموحة أولوية للمواطن البريطاني، الذي بات يركز على كيفية تجاوز أعباء الحياة اليومية”

المصدر: