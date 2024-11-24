انخفاض فائض التجارة السعودية لأدنى مستوى منذ نهاية 2020 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) سجل فائض الميزان التجاري في السعودية تراجعاً خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 43% مقارنة بنفس الربع من 2023، ليهبط إلى أقل مستوى منذ الربع الأخير من عام 2020، وفق بيانات أعلنتها اليوم هيئة الإحصاء.

عوّضت الصادرات غير النفطية جزئيا تراجع صادرات النفط إلى 177 مليار ريال بعد أن كانت 231 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات غير النفطية إلى 56.8 مليار ريال من 52.8 مليار ريال.

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البيانات أظهرت استمرار نمو حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي الصادرات السعودية، والتي بلغت 20%، بعد أن كانت 18%، في إشارة جديدة على اهتمام حكومة المملكة بتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.

كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، صرح قبل أشهر بأن تركيز بلاده ينصب حالياً على تطور القطاع غير النفطي، في ظل مستهدفها لتنويع الاقتصاد وفق“رؤية 2030”. أكثر من اهتمامها بأرقام الناتج المحلي الإجمالي.

وتشهد المملكة -وفق تقرير لوكالة“موديز”- أنشطة واسعة النطاق بهدف إحداث تحول في بنية الاقتصاد، وتقليل اعتماده على النفط، وتعزيز القطاعات غير النفطية كالصناعة والسياحة.

تقود المملكة العربية السعودية اتجاه دول تحالف“أوبك+” لتقليص إمدادات النفط للحفاظ على استقرار الأسعار، ويبلغ إنتاج المملكة حالياً نحو 9 ملايين برميل يومياً.

تصدرت اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما قائمة السلع التي تم تصديرها متجاوزة ربع إجمالي الصادرات غير النفطية السعودية، بينما كانت الأجهزة الكهربائية في صدارة الواردات.

بلغ الفائض في الميزان التجاري السعودي خلال الشهور الثلاثة من يوليو إلى نهاية سبتمبر 59 مليار ريال، بينما كان خلال الربع الثالث من العام الماضي 104 مليار ريال.

بيانات سبتمبر

أما بالنسبة لبيانات شهر سبتمبر التي أعلنتها الهيئة أيضاً اليوم، فسجلت ارتفاعاً في الصادرات غير النفطية (شاملة إعادة التصدير) بنسبة تقترب من 23%، بينما انخفضت صادرات النفط بما يقارب 25%،لتسجل أدنى مستوى منذ شهر يونيو 2021.

كان فائض الميزان التجاري في السعودية تحسن خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن وصل إلى حوالي 28 مليار ريال مرتفعاً بأكثر من 10 مليارات ريال عن الشهر الأسبق.

الشركاء التجاريون



استمرت الصين في تصدر قائمة شركاء السعودية التجاريين، حيث احتلت المركز الأول بين أسواق الصادرات السعودية، تليها اليابان، ثم كوريا، فالهند، فالامارات.

كما تصدرت الصين أيضاً الدول المصدرة للسعودية، ثم جاءت الولايات المتحدة الأميركية في المركز الثاني، ثم ألمانيا، فالإمارات، ثم الهند.

أرقام في بيانات الميزان التجاري السعودي:

. بلغ الفائض خلال الربع الثالث 59 مليار ريال بعد أن كان في الربع السابق 87 مليار ريال

. صادرات النفط انخفضت خلال الربع الثالث بنسبة 23% على أساس سنوي إلى 177 مليار ريال

. استحوذت الصين على 15.7~% من الصادرات السعودية وعلى 25.8% من واردات المملكة في سبتمبر

. انخفض الفائض في سبتمبر على أساس سنوي بنسبة 57%

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