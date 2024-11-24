225 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب فى مصر خلال أسبوع

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب فى مصر بنحو 225 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهى مساء أمس السبت، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والأحداث الجيوسياسية.

قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب فى الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 6.3% وبقيمة 225 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى.

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أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملاته عند مستوى 3555 جنيهًا، واختتم عند مستوى 3780 جنيهًا، فى حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 153 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا.

أوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4320 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3240 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30240 جنيهًا.

أشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية جاء مدفوعا بصعود الأسعار بالبورصة العالمية، وبفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى أوروبا.