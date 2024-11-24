225 جنيهًا ارتفاعًا بأسعار الذهب فى مصر خلال أسبوع

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار الذهب فى مصر بنحو 225 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهى مساء أمس السبت، مدفوعة بارتفاع الطلب على الملاذ الآمن والأحداث الجيوسياسية.
قال سعيد إمبابى، المدير التنفيذى لمنصة ((آى صاغة)) لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب فى الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 6.3% وبقيمة 225 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضى.
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أضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملاته عند مستوى 3555 جنيهًا، واختتم عند مستوى 3780 جنيهًا، فى حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 153 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2563 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2716 دولارًا.
أوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4320 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 3240 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2520 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 30240 جنيهًا.
أشار إلى أن ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية جاء مدفوعا بصعود الأسعار بالبورصة العالمية، وبفعل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة فى أوروبا.
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