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8 ديسمبر.. تسليم قطع أراضى بيت الوطن فى قنا الجديدة

11/24/2024 4:32:26 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) يبدأ جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، فى تسليم قطع أراضى بيت الوطن، بالمرحلة التاسعة، فى المجاورة الرابعة بمنطقة (ب) بالحى السكنى الأول، من يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، وحتى يوم الخميس 12 ديسمبر.

وأوضح أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17) يوم الأحد 8/12/2024.

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والقطع أرقام (18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35)، يوم الإثنين 9/12/2024.

وأضاف أنه سيتم تسليم القطع أرقام (36 – 38 – 39 – 40 – 42 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55)، يوم الثلاثاء 10/12/2024.

وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 11, 12/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.

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