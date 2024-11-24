8 ديسمبر.. تسليم قطع أراضى بيت الوطن فى قنا الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يبدأ جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، فى تسليم قطع أراضى بيت الوطن، بالمرحلة التاسعة، فى المجاورة الرابعة بمنطقة (ب) بالحى السكنى الأول، من يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر، وحتى يوم الخميس 12 ديسمبر.
وأوضح أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع أرقام (1 – 2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17) يوم الأحد 8/12/2024.
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والقطع أرقام (18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 25 – 26 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35)، يوم الإثنين 9/12/2024.
وأضاف أنه سيتم تسليم القطع أرقام (36 – 38 – 39 – 40 – 42 – 44 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55)، يوم الثلاثاء 10/12/2024.
وتم تخصيص يومي الأربعاء والخميس 11, 12/12/2024، للذين تخلفوا عن الاستلام في المواعيد السابقة.
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