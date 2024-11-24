الإسكان تبحث تعزيز التعاون مع النساجون الشرقيون

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقد شريف الشربينى، وزير
الإسكان، اجتماعًا مع ياسمين خميس، ومحمود أمين، مسئولى مجموعة النساجون الشرقيون الصناعية، لمناقشة سبل التعاون، وتذليل أى تحديات.
واستعرض الشربينى، مشروعات التطوير ورفع الكفاءة للبنية الأساسية والطرق التى تم وجارٍ تنفيذها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، موضحاً أن أعمال التطوير والصيانة مرتفعة التكاليف، ومنها أعمال الإحلال والتجديد لمنظومة المياه والطرق، أو إجراء الصيانة لقطاعات متفرقة من الطرق والشبكات، نظراً لقدم نشأة المناطق الصناعية ومرور فترة على أعمال الصيانة فى العقود السابقة.
موضوعات متعلقة
3.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى
هليوبوليس الجديدة 8 ديسمبر.. تسليم قطع أراضى بيت الوطن فى“قنا الجديدة” أرباح“أوراسكوم كونستراكشون” تتراجع 36% إلى 96 مليون دولار خلال 9 أشهر
وخلال اللقاء، استمع الشربينى، لمقترحات ممثلى مجموعة النساجون الشرقيون، تمهيداً لدراستها.
ولفت إلى أنه نظراً لكبر حجم المناطق الصناعية وتوسعاتها بمدينة العاشر من رمضان، فقد تم عقد أول لقاء مع ممثلى وأعضاء جمعية المستثمرين بالمدينة، وتم مناقشة سبل التطوير والصيانة للمناطق الصناعية، ومنها إحلال وتجديد شبكات المياه والطرق ذات الحاجة إلى ذلك.
وأوضح أن هناك متابعة دورية ورصد كامل لأعمال التطوير التى تتم بالمناطق الصناعية بالمدينة، والمناطق الأخرى.
MENAFN24112024000202011048ID1108919596
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.