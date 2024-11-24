الإسكان تبحث تعزيز التعاون مع النساجون الشرقيون

MENAFN - Al-Borsa News) عقد شريف الشربينى، الإسكان، اجتماعًا مع ياسمين خميس، ومحمود أمين، مسئولى مجموعة النساجون الشرقيون الصناعية، لمناقشة سبل التعاون، وتذليل أى تحديات.

واستعرض الشربينى، مشروعات التطوير ورفع الكفاءة للبنية الأساسية والطرق التى تم وجارٍ تنفيذها بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، موضحاً أن أعمال التطوير والصيانة مرتفعة التكاليف، ومنها أعمال الإحلال والتجديد لمنظومة المياه والطرق، أو إجراء الصيانة لقطاعات متفرقة من الطرق والشبكات، نظراً لقدم نشأة المناطق الصناعية ومرور فترة على أعمال الصيانة فى العقود السابقة.

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وخلال اللقاء، استمع الشربينى، لمقترحات ممثلى مجموعة النساجون الشرقيون، تمهيداً لدراستها.

ولفت إلى أنه نظراً لكبر حجم المناطق الصناعية وتوسعاتها بمدينة العاشر من رمضان، فقد تم عقد أول لقاء مع ممثلى وأعضاء جمعية المستثمرين بالمدينة، وتم مناقشة سبل التطوير والصيانة للمناطق الصناعية، ومنها إحلال وتجديد شبكات المياه والطرق ذات الحاجة إلى ذلك.

وأوضح أن هناك متابعة دورية ورصد كامل لأعمال التطوير التى تتم بالمناطق الصناعية بالمدينة، والمناطق الأخرى.