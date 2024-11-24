3.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء مستشفى
هليوبوليس الجديدة تبلغ 3.5 مليار جنيه.
وتفقد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة.
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وأوضح المتحدث الرسمي، أن المستشفى يتكون من 4 أدوار على مساحة 42 ألف متر مربع، بنسبة تنفيذ بلغت 18%.
وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 400 سرير، بينهم 166 سرير داخلي، و190 سرير رعاية مركزة، تتضمن 80 سرير رعاية كبار، و6 أسره مجهزين للغسيل الكلوي، و10 أسرة رعاية سكتة دماغية، و5 أسرة رعاية سموم، و10 أسرة رعاية حروق، و20 سرير رعاية أطفال، و10 أسرة رعاية طوارئ، و40 سرير رعاية متوسطة، و15 سرير رعاية متوسطة للحروق، و50 حضانة، و15 غرفة عمليات، بإجمالي 12 غرف عمليات تخصصية، و2 غرف حروق، وغرفة عمليات ولادة قيصرية.
وتابع أن المستشفى يتكون من قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العيادات الخارجية بإجمالي31 عيادة، وقسم الغسيل الكلوي بإجمالي 70 ماكينة غسيل كلوى، وقسم مناظير الجهاز الهضمي، وقسم النساء والتوليد، وقسم قسطرة القلب، بالإضافة إلى القسطرة المخية، والطرفية.
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