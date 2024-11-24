3.5 مليار جنيه تكلفة إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن التكلفة الإجمالية لإنشاء هليوبوليس الجديدة تبلغ 3.5 مليار جنيه.

وتفقد خالد عبدالغفار، الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى هليوبوليس الجديدة.

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وأوضح المتحدث الرسمي، أن المستشفى يتكون من 4 أدوار على مساحة 42 ألف متر مربع، بنسبة تنفيذ بلغت 18%.

وأشار إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 400 سرير، بينهم 166 سرير داخلي، و190 سرير رعاية مركزة، تتضمن 80 سرير رعاية كبار، و6 أسره مجهزين للغسيل الكلوي، و10 أسرة رعاية سكتة دماغية، و5 أسرة رعاية سموم، و10 أسرة رعاية حروق، و20 سرير رعاية أطفال، و10 أسرة رعاية طوارئ، و40 سرير رعاية متوسطة، و15 سرير رعاية متوسطة للحروق، و50 حضانة، و15 غرفة عمليات، بإجمالي 12 غرف عمليات تخصصية، و2 غرف حروق، وغرفة عمليات ولادة قيصرية.

وتابع أن المستشفى يتكون من قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم العيادات الخارجية بإجمالي31 عيادة، وقسم الغسيل الكلوي بإجمالي 70 ماكينة غسيل كلوى، وقسم مناظير الجهاز الهضمي، وقسم النساء والتوليد، وقسم قسطرة القلب، بالإضافة إلى القسطرة المخية، والطرفية.