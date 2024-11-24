مسودة كوب29 النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا على الأقل للدول الفقيرة - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) نشرت الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب29) الأحد مسودة الاتفاق النهائية بشأن تمويل المناخ والتي سيتم عرضها على نحو 200 دولة مجتمعة في باكو.
ويحدد النص الذي تم التفاوض عليه على مدى الـ24 ساعة الماضية، مساهمة الدول المتقدمة في تمويل الانتقال البيئي للدول النامية بـ300 مليار دولار سنويا“على الأقل” حتى عام 2035. وستظل المساهمات من دول أخرى، ومن بينها دول الخليج والصين، على أساس“طوعي”.
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