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مسودة كوب29 النهائية تقترح 300 مليار دولار سنويا على الأقل للدول الفقيرة - جريدة البورصة

11/24/2024 4:32:23 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) نشرت الرئاسة الأذربيجانية لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (كوب29) الأحد مسودة الاتفاق النهائية بشأن تمويل المناخ والتي سيتم عرضها على نحو 200 دولة مجتمعة في باكو.

ويحدد النص الذي تم التفاوض عليه على مدى الـ24 ساعة الماضية، مساهمة الدول المتقدمة في تمويل الانتقال البيئي للدول النامية بـ300 مليار دولار سنويا“على الأقل” حتى عام 2035. وستظل المساهمات من دول أخرى، ومن بينها دول الخليج والصين، على أساس“طوعي”.

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