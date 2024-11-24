خورفكان وشوارعها تكتسي بلآلئ السعادة احتفاءً بعيد الاتحاد الـ53

(MENAFN
- APCO Worldwide) الشارقة – 23 من نوفمبر 2024:
تكتسي مدينة خورفكان وشوارعها، يوم 22-23 نوفمبر الجاري و 1 ديسمبر، بلآلئ السعادة احتفاءً بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات العربية المتحدة، لترسم مظاهر الاحتفال والحماسة بين قاطني المدينة من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى الزائرين الذين يفضلون زيارتها في المناسبات للاستمتاع بأجوائها وشواطئها الخلابة، وهذه الاحتفالات المبهرة تشهدها خورفكان عروس الساحل الشرقي في مثل هذا الموعد من كل عام، لتجدد بها العهد على دعم الاتحاد وتعزيز مسيرة الوطن.
وتستمر فعاليات خورفكان من يوم 22 نوفمبر الجاري وحتى 23 من الشهر نفسه في الساحة الخارجية لمدرج خورفكان، إلى جانب الأمسية الوطنية يوم 1 ديسمبر للفنان ميحد حمد ومطرف المطرف في مدرج خورفكان.
تشمل الفعاليات المُقامة ورشًا فنية، ومسارات للأطفال، وعروضًا شعبية وتراثية، حيث تنطلق الفعاليات بالسلام الوطني، وتتضمن فقرة شعرية، وأوبريت مسيرة وطن من تقديم عدة مدارس، ثم تقدم فرقة المزيود الحربية عرضاً رائعاً. كما تتضمن الفعاليات فقرة موسيقية لفرقة شعبية، ثم تختتم الفعاليات بفقرة المسابقات.
وتشهد الساحة الخارجية للمدرج، فعاليات للأسر المنتجة، وحلقة نقاشية لمجلس شبابي، والتاجر الصغير، ومنصة وطنية ثقافية للأطفال والشباب وكبار السن.
إلى جانب هذه الفعاليات، يقدّم حصن خورفكان في ساحته الخارجية، يوم 23 نوفمبر فعاليات متنوعة من الساعة 5:00 – 9:00 مساءً، وتتضمن هذه الأنشطة تعريفاً حول الحرف التراثية، والعروض الشعبية والتي تستعرض الفنون من الإرث الإماراتي ومن ضمنها عرض فن العازي، والألعاب الشعبية التراثية.
وقال د. محمد عبدالله المر النقبي، رئيس المجلس البلدي في خورفكان "إن ما تشهده خورفكان من احتفالات في عيد الاتحاد الـ53، ليس فقط احتفاء بذكرى عزيزة على نفوسنا فحسب، بل هي تجديد للعهد بالولاء للوطن وقيادتنا الرشيدة، والعمل على مواصلة تحقيق إنجازاته، وتعزيز تنافسيته في المحافل الدولية، على جميع المستويات".
وأضاف أن خورفكان هي عروس الساحل الشرقي، وتتميز بشاطئ خورفكان والمناظر الطبيعية الخلابة، والأماكن المتعددة للترفيه والتنزه، والمدينة ترحب بزائريها على مدار العام، وخصوصاً في المناسبات الوطنية التي تشهد تجمعات كبيرة من أنحاء إمارة الشارقة والإمارات الأخرى.
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