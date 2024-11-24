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مشاري العفاسي ينعى الملحن المصري محمد رحيم

11/24/2024 2:10:30 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات النعي من المشاهير في الوطن العربي للملحن المصري محمد رحيم، الذي تم العثور عليه ميتاً في منزله، السبت، ولم يتم تشييع جنازته حتى الآن، لأسباب متعلقة بالتحقيق في وفاته.

ومن أبرز المشاهير الذين كشفوا عن تأثرهم بوفاة الملحن الشهير، المنشد والقارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي، الذي نشر صورة محمد رحيم عبر حسابه على منصة إكس، وعلّق كاتباً: "‏إنا لله وإنا إليه راجعون.. حزنت كثيراً لوفاة أخي العزيز محمد رحيم".

وأضاف: "كان له بصمة وفضل بعد الله عليّ في تلحينه أنشودة (يا رايحين على مصر).. وكان أيضاً يحب قصيدة (ليس الغريب)، ويبكي متأثراً بمعانيها الصادقة.. رحمه الله".

فيما كتبت هارتي، ابنة الفنان الراحل محمد رحيم، رسالة مؤثرة له عبر حسابها على إنستغرام، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، قالت فيها: "حياتي اتدمرت من غيرك.. أنت الجمال كله وكل شيء حلو يا بابا، يا أحن قلب وأعظم فناني جيلك، أحبك وأفتخر أنني أشبهك وأنني جزء منك.. أنا وماس موجودين لكي تكمل تاريخك".


وتابعت: "أعدك أنني سأجعلك فخوراً بي دوماً. أنا جزء منك وسأظل طوال عمري جزء منك يا ملاكي".

أيضاً كتب النجم عمرو دياب عبر حسابه بمنصة إكس: "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

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