مشاري العفاسي ينعى الملحن المصري محمد رحيم

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي
بمنشورات النعي من المشاهير في الوطن العربي للملحن المصري محمد رحيم، الذي تم العثور عليه ميتاً في منزله، السبت، ولم يتم تشييع جنازته حتى الآن، لأسباب متعلقة بالتحقيق في وفاته.
ومن أبرز المشاهير الذين كشفوا عن تأثرهم بوفاة الملحن الشهير، المنشد والقارئ الكويتي مشاري راشد العفاسي، الذي نشر صورة محمد رحيم عبر حسابه على منصة إكس، وعلّق كاتباً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. حزنت كثيراً لوفاة أخي العزيز محمد رحيم".
وأضاف: "كان له بصمة وفضل بعد الله عليّ في تلحينه أنشودة (يا رايحين على مصر).. وكان أيضاً يحب قصيدة (ليس الغريب)، ويبكي متأثراً بمعانيها الصادقة.. رحمه الله".
فيما كتبت هارتي، ابنة الفنان الراحل محمد رحيم، رسالة مؤثرة له عبر حسابها على إنستغرام، تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة، قالت فيها: "حياتي اتدمرت من غيرك.. أنت الجمال كله وكل شيء حلو يا بابا، يا أحن قلب وأعظم فناني جيلك، أحبك وأفتخر أنني أشبهك وأنني جزء منك.. أنا وماس موجودين لكي تكمل تاريخك".
وتابعت: "أعدك أنني سأجعلك فخوراً بي دوماً. أنا جزء منك وسأظل طوال عمري جزء منك يا ملاكي".
أيضاً كتب النجم عمرو دياب عبر حسابه بمنصة إكس: "أنعى ببالغ الحزن والأسى رحيل الملحن المبدع محمد رحيم. خالص التعازي لأسرته ومحبيه، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".
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