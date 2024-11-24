ميت عاد للحياة قبل حرقه بدقائق.. حكاية شاب هزّت الهند

MENAFN - Khaberni) خبرني - في حادثة هزّت البلاد، استيقظ رجل هندي قبل لحظات من حرق جثته، بعد أن دوّن طبيب وفاته من دون إجراء عملية التشريح اللازمة، على ما أكد مسؤول طبي لوكالة فرانس برس.

فقد أعلن المسؤول أن الحالة الصحية لروهيتاش كومار البالغ 25 عاما، قد تدهورت إلى حد كبير، إذ كان يعاني الشاب من صعوبات في النطق والسمع، ما استدعى نقله إلى جونجونو في راجاستان شمال البلاد.

وذكرت وسائل إعلام هندية أن كومار أصيب بنوبة صرع، وأن الطبيب أعلن وفاته فور وصوله إلى المستشفى.

لكن كبير أطباء المستشفى د. سينغ قال لوكالة فرانس برس إن الطبيب أعد تقريره من دون إجراء تشريح للجثة، ثم أُرسلت الجثة لحرقها.

وأضاف كبير الأطباء أنه قبل فترة وجيزة من الحرق، بدأ جسم الشاب يتحرك، إذ كان على قيد الحياة ويتنفس.

تحقيق وتوقيف أطباء

إلى ذلك، نُقل الشاب إلى المستشفى للمرة الثانية، إلا أنّ وفاته أُعلنت الجمعة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" ووسائل إعلام هندية أخرى أنه تم إيقاف 3 أطباء عن العمل، وفتحت الشرطة تحقيقا.