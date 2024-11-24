الاحتلال يقتحم مدينة جنين
التاريخ
11/24/2024 2:09:22 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي،
اليوم الاحد، مدينة جنين.
وافادت مراسلة الوكالة الرسمية بأن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، وتمركزت في حي الألمانية وقرب دوار النسيم، دون ان يبلغ عن اعتقالات.
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