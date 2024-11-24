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الاحتلال يقتحم مدينة جنين

11/24/2024 2:09:22 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي،
اليوم الاحد، مدينة جنين.

وافادت مراسلة الوكالة الرسمية بأن عدداً من آليات الاحتلال اقتحمت المدينة من حاجز الجلمة العسكري، وتمركزت في حي الألمانية وقرب دوار النسيم، دون ان يبلغ عن اعتقالات.

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