الاحتلال يقتحم بلدات وقرى ويفتش منازل برام الله

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة بلدات وقرى شمال وغرب وشمال غرب رام الله، وداهمت وفتشت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير، وحولّت منزل المواطن وحيد ابو نعيم إلى ثكنة عسكرية، ورفعت علم الاحتلال على سطحه .

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيرزيت، وكفر نعمة، ودير بزيع،

ونعلين، وقرية أبو شخيدم.



