Sunday, 24 November 2024 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يقتحم بلدات وقرى ويفتش منازل برام الله

11/24/2024 2:09:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة بلدات وقرى شمال وغرب وشمال غرب رام الله، وداهمت وفتشت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير، وحولّت منزل المواطن وحيد ابو نعيم إلى ثكنة عسكرية، ورفعت علم الاحتلال على سطحه .

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيرزيت، وكفر نعمة، ودير بزيع،
ونعلين، وقرية أبو شخيدم.


MENAFN24112024000205011050ID1108919232

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث