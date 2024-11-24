الاحتلال يقتحم بلدات وقرى ويفتش منازل برام الله

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأحد، عدة بلدات وقرى شمال وغرب وشمال غرب رام الله، وداهمت وفتشت عددا من المنازل.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير، وحولّت منزل المواطن وحيد ابو نعيم إلى ثكنة عسكرية، ورفعت علم الاحتلال على سطحه .
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات بيرزيت، وكفر نعمة، ودير بزيع،
ونعلين، وقرية أبو شخيدم.
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