اليوم 415 من الحرب: المجاعة تلوح في الأفق والعدوان الإسرائيلي يستمر في غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في قصف
مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 415 من العدوان، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.
و في الـ48 ساعة الأخيرة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر بحق العائلات في غزة، مما أدى إلى استشهاد 120 مواطناً وإصابة 205 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات.
وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,176 شهيداً و104,473 مصاباً. في الوقت ذاته، تلوح في الأفق أزمة مجاعة في جنوب ووسط القطاع نتيجة اختفاء الدقيق من الأسواق بسبب تقليص المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تأخير توزيع الدورة الرابعة من المساعدات من قبل وكالة الأونروا.
وظهرت مشاهد لآلاف المواطنين في طوابير طويلة أمام المخابز، في محاولة للحصول على خبز وسط قلة المخابز العاملة.
وفي وسط القطاع، استمرت الغارات الجوية على مخيمات اللاجئين الأربعة، حيث قصف الطيران الإسرائيلي منزل عائلة منصور في مخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم شهيدتان، إضافة إلى إصابات متعددة تم نقلها إلى مستشفيات النصيرات وشهداء الأقصى. كما استشهد اثنان من النازحين جراء قصف خيمة مأوى في مخيم المغازي.
وفي شمال القطاع، استهدف جيش الاحتلال الطواقم الطبية في مستشفى كمال، مما أسفر عن إصابة مدير المستشفى، الدكتور حسام أبو صفية، وتعطل محطة الأكسجين. كما استمرت عمليات تدمير المنازل في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي شمال غرب غزة، وأصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة.
في جنوب القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف استهدف تجمعاً للمواطنين في حي الأمل غرب خان يونس. كما تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى مفترق العلم على شاطئ بحر رفح، بالتزامن مع قصف الزوارق الحربية.
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