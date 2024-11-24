اليوم 415 من الحرب: المجاعة تلوح في الأفق والعدوان الإسرائيلي يستمر في غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 415 من العدوان، مما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى.

و في الـ48 ساعة الأخيرة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر بحق العائلات في غزة، مما أدى إلى استشهاد 120 مواطناً وإصابة 205 آخرين، تم نقلهم إلى المستشفيات.

وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,176 شهيداً و104,473 مصاباً. في الوقت ذاته، تلوح في الأفق أزمة مجاعة في جنوب ووسط القطاع نتيجة اختفاء الدقيق من الأسواق بسبب تقليص المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تأخير توزيع الدورة الرابعة من المساعدات من قبل وكالة الأونروا.



وظهرت مشاهد لآلاف المواطنين في طوابير طويلة أمام المخابز، في محاولة للحصول على خبز وسط قلة المخابز العاملة.

وفي وسط القطاع، استمرت الغارات الجوية على مخيمات اللاجئين الأربعة، حيث قصف الطيران الإسرائيلي منزل عائلة منصور في مخيم البريج، مما أسفر عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم شهيدتان، إضافة إلى إصابات متعددة تم نقلها إلى مستشفيات النصيرات وشهداء الأقصى. كما استشهد اثنان من النازحين جراء قصف خيمة مأوى في مخيم المغازي.

وفي شمال القطاع، استهدف جيش الاحتلال الطواقم الطبية في مستشفى كمال، مما أسفر عن إصابة مدير المستشفى، الدكتور حسام أبو صفية، وتعطل محطة الأكسجين. كما استمرت عمليات تدمير المنازل في مخيم جباليا ومنطقة الصفطاوي شمال غرب غزة، وأصدرت قوات الاحتلال أوامر إخلاء جديدة في حي الشجاعية، ما أدى إلى موجة نزوح جديدة.

في جنوب القطاع، استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف استهدف تجمعاً للمواطنين في حي الأمل غرب خان يونس. كما تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى مفترق العلم على شاطئ بحر رفح، بالتزامن مع قصف الزوارق الحربية.