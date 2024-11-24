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إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

11/24/2024 2:09:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أصيب فجر اليوم الاحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها، مخيم بلاطة شرق نابلس.

وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق الرصاص، وانتشرت في محيطه وداخله واعتلت أسطح عدد من المنازل.

وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لشاب (17 عاما)، بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ وجرى نقله للمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة.

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