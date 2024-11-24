إصابة شاب برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس / PNN - أصيب فجر اليوم الاحد، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها، مخيم بلاطة شرق نابلس.
وقال شهود عيان ، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق الرصاص، وانتشرت في محيطه وداخله واعتلت أسطح عدد من المنازل.
وأفاد الهلال الأحمر، بأن طواقم الإسعاف تعاملت مع اصابة لشاب (17 عاما)، بالرصاص الحي بمنطقة الفخذ وجرى نقله للمستشفى، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة.
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