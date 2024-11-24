الاحتلال يستدعي شابا مقدسيا للتحقيق
التاريخ
11/24/2024 2:09:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس / PNN - استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مدينة القدس المحتلة، للتحقيق.
وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال استدعت الشاب صهيب الأعور من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أنه معتقل محرر أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال.
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