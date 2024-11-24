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الاحتلال يستدعي شابا مقدسيا للتحقيق

11/24/2024 2:09:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس / PNN - استدعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من مدينة القدس المحتلة، للتحقيق.

وأفادت مصادر محلية، بأن سلطات الاحتلال استدعت الشاب صهيب الأعور من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أنه معتقل محرر أمضى 5 سنوات في سجون الاحتلال.


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