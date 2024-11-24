الاحتلال يداهم منزلا ويعتدي بالضرب على ساكنيه في مخيم عقبة جبر
التاريخ
11/24/2024 2:09:19 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
أريحا / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزلا في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، واعتدت بالضرب على ساكنيه.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أسامة حميدات، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب المبرح.
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