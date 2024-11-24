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الاحتلال يداهم منزلا ويعتدي بالضرب على ساكنيه في مخيم عقبة جبر

11/24/2024 2:09:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا / PNN - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، منزلا في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا، واعتدت بالضرب على ساكنيه.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن أسامة حميدات، وفتشته، وعبثت بمحتوياته، واعتدت على أفراد العائلة بالضرب المبرح.

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