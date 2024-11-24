الأوضاع الإنسانية في شمال غزة تتدهور إلى مستويات كارثية

(MENAFN
) تدهورت الأوضاع الإنسانية في شمال غزة إلى مستويات كارثية، حيث يواجه آلاف الفلسطينيين الجوع والعطش والموت بسبب الحرب المستمرة، والأعمال الإبادة، والحصار الصهيوني القاسي الذي استمر لمدة 50 يومًا, هناك نقص حاد في الاحتياجات الأساسية، وتقتصر تدفق المساعدات بشكل كبير، مما يزيد من معاناة السكان في ظل القصف المستمر، والقصف المدفعي، والتدمير, وتفاقم القوات الإسرائيلية الأزمة عن عمد من خلال تعميق نقص الطعام والماء كجزء من استراتيجية أوسع للتطهير العرقي والتهجير القسري، تماشيًا مع أهدافها الإبادة منذ السابع من أكتوبر 2023, الأكثر عرضة للخطر، مثل النساء والأطفال والمرضى، مهددون بالموت جوعًا أو جراء الغارات الجوية.
في حين أصدر الخبراء الدوليون في الأمن الغذائي تحذيرات عاجلة بشأن احتمال حدوث مجاعة في شمال غزة ما لم يتم اتخاذ إجراءات سريعة, دعت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للمبادرة الدولية للأمن الغذائي إلى التدخل الفوري لمنع الكارثة, وفقًا لإنس حميدان من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فإن الوضع يتفاقم يومًا بعد يوم في ظل العمليات العسكرية والحصار التي تمنع وصول المساعدات الحيوية إلى المحتاجين, وقد تضاعفت معدلات سوء التغذية، وارتفعت معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مقلقة.
كما تفاقم أزمة الغذاء بسبب النقص الحاد في دقيق القمح الذي يدخل إلى غزة، بينما يعاني الأسر المشردة من نقص في المأوى مع اقتراب فصل الشتاء, يواصل العاملون في المجال الإنساني المخاطرة بحياتهم لتقديم المساعدة، ولكن مع تقييد الوصول إلى المناطق المحاصرة، فإن تهديد المجاعة يزداد يوما بعد يوم, وأفادت المتحدثة باسم الأونروا، لويز ووتريدج، بأن 64 هجومًا على المدارس التي تحولت إلى ملاجئ في الشهر الماضي أسفرت عن العديد من الوفيات، بما في ذلك الأطفال.
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