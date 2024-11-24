(MENAFN
) على الرغم من التصريح القوي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
أمام الكونغرس الأمريكي في يوليو 2023، والذي وعد فيه بـ "النصر الكامل" على حماس، إلا أن إسرائيل تواجه الآن شعورًا متزايدًا بالهزيمة على الأصعدة العسكرية والاقتصادية والاجتماعية, لم تنجح استراتيجياتها العسكرية العدوانية، بما في ذلك القصف، والاغتيالات المستهدفة، وسياسات المجاعة الواسعة، في تحقيق نصر واضح على حماس وحزب الله.
كما تتزايد الشكوك حول نجاح إسرائيل في الحرب من قبل القادة العسكريين الحاليين والسابقين, حذر الجنرال السابق يتسحاق بريك من أن إسرائيل تسير نحو الانهيار، مع تزايد الخسائر بين الجنود وضعف الجيش, دفع الفشل في تحقيق انتصار حاسم في غزة شخصيات مثل رام بن باراك، نائب رئيس جهاز الموساد السابق، إلى الاعتراف بأن إسرائيل تخسر الحرب.
وداخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، هناك اعتراف متزايد بأن هدف القضاء على حماس قد أصبح غير قابل للتحقيق, اعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانيال هاغاري، بأن حماس أصبحت فكرة متجذرة بعمق في غزة، مما يجعل تدميرها أمرًا غير ممكن, تتدهور الأوضاع مع تقارير عن تعطل المعدات، ونقص الإمدادات، وزيادة معدل الفرار بين الجنود الإسرائيليين, وفي هذه الأثناء، يستمر حزب الله في الجنوب اللبناني في إلحاق مزيد من الأضرار بالقوات الإسرائيلية, مع تزايد الخسائر، يتضاءل الدعم العام داخل إسرائيل، وتستمر الاقتصاد في معاناته بسبب إغلاق الأعمال التجارية والنزوح الجماعي, في الوقت نفسه، بدأت الحكومة الإسرائيلية في مواجهة انتقادات متزايدة مع ارتفاع تكاليف الحرب، بما في ذلك الخسائر العسكرية والاقتصادية الكبيرة.
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