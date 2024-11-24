المسؤولون الفلسطينيون يعربون عن قلقهم العميق بعد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي

(MENAFN
) أعرب المسؤولون الفلسطينيون عن قلقهم العميق بعد قرار وزير
الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، وقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتهمين بالاعتداء على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة, يأتي هذا القرار في وقت تصاعدت فيه اعتداءات المستوطنين منذ السابع من أكتوبر 2023، رغم صدور بعض أوامر الاعتقال ضدهم.
كذلك أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الجمعة أنها ستتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين المتورطين في الهجمات على الفلسطينيين, وأكد مكتب كاتس أنه أطلع رئيس الشاباك، رونين بار، على قراره وطلب منه تطوير طرق بديلة للتعامل مع هذه الحالات, وكان الاعتقال الإداري، الذي يعتمد على معلومات سرية غير معلنة، قد استخدم ضد المستوطنين المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة مثل القتل والحرق والهجمات العنيفة على المدنيين الفلسطينيين, وحذر محافظ نابلس غسان دغلس من أن هذا القرار سيشجع المستوطنين على ارتكاب المزيد من الهجمات ضد الفلسطينيين، مع منحهم "ضوءاً أخضر" لارتكاب المزيد من الجرائم, واعتبر القرار "تشريعاً لقتل الفلسطينيين"، مضيفاً أنه جزء من جهود إسرائيلية أوسع لتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية تحضيراً لضمها, كما توقع تصاعد الهجمات الاستيطانية في الأيام القادمة.
ومن جانبه، قال أمير داوود، مدير النشر والتوثيق في لجنة مقاومة الجدار والاستيطان، إن القرار لم يكن مفاجئاً، مشيراً إلى أن الاعتقالات السابقة للمستوطنين كانت رمزية وغير فعالة, وانتقد عدم محاسبة قادة المستوطنين الذين يدعمون ويمولون العنف في الضفة الغربية, وأكد داوود أن الحكومة الإسرائيلية، بقيادة المستوطنين، من المحتمل أن تستمر في دعم الإرهاب الاستيطاني, كما أضاف داوود أن قرار كاتس يبعث برسالة إلى الجمهور الإسرائيلي مفادها أن الحكومة ستواصل تنفيذ خططها ولن تتراجع أمام الضغوط الدولية، بما في ذلك أوامر الاعتقال الأخيرة من المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين مثل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهم جرائم الحرب المتعلقة بالعنف المستمر في غزة.
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