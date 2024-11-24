الاحتلال الإسرائيلي يبدا في تنفيذ خطط لهدم حوالي 30,000 منزل فلسطيني في القدس المحتلة

(MENAFN
) في إطار جهوده المستمرة لتغيير التركيبة الديموغرافية والإقليمية، بدأ الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خطط لهدم حوالي 30,000 منزل فلسطيني في القدس المحتلة، مما يتسبب في تهجير 100,000 فلسطيني وإحداث صعوبات اقتصادية كبيرة, ويُرافق ذلك تغييرات قانونية تهدف إلى تسهيل مصادرة الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في أجزاء من الضفة الغربية, منذ تصاعد النفوذ اليميني المتطرف في المدينة، زادت الانتهاكات من قبل السلطات الإسرائيلية والمستوطنين، حيث تم هدم أكثر من 320 منشأة سكنية وتجارية، من بينها حوالي 87 في حي سلوان، منذ السابع من أكتوبر 2023.
كما تزعم سلطات الاحتلال أن 22,000 هيكل في القدس، من بينها 7,000 في سلوان، تعتبر "غير قانونية" لعدم وجود تراخيص بناء، وتخطط لهدم هذه المنازل في المستقبل القريب, ويُبرز بيان منظمة التحرير الفلسطينية أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليص نسبة الفلسطينيين في القدس من 40بالمئة إلى 20بالمئة, مؤخراً، تم هدم منازل في حي البستان، مما أدى إلى تهجير أكثر من 30 من السكان، في إطار خطة أوسع لهدم الحي بالكامل وتهجير 1,500 شخص, ويُعتبر توقيت هذه العمليات مدروساً لتفادي الانتقادات الدولية خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وإضافة إلى عمليات الهدم، يدفع الاحتلال قدماً بخطط لتطوير أحياء استيطانية على الأراضي الفلسطينية، خاصة في سلوان والمناطق القريبة من المسجد الأقصى, وتلعب السياسات اليمينية المتطرفة لأمثال إيتمار بن غفير دوراً أساسياً في دفع هذه الجهود, علاوة على ذلك، يتم اقتراح قانون إسرائيلي جديد يسمح للمستوطنين بشراء الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية دون قيود، مما يسهل المزيد من الاستيلاء على الأراضي وتوسيع المستوطنات.
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