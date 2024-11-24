هطول مطري بعد ظهر اليوم وتحذير من الانزلاق

MENAFN - Khaberni) خبرني -تتأثر المملكة اليوم الأحد، بكتلة هوائية باردة ورطبة مصحوبة بمنخفض جوي يتمركز جنوب تركيا حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبياً في ساعات النهار وغائما جزئيًا الى غائم أحيانا، وتهطل باذن الله مع ساعات الظهيرة الأمطار في شمال ووسط المملكة، ومع ساعات المساء والليل يزداد الشعور بالبرودة مع انخفاض اكثر لدرجات الحرارة وينحصر هطول الأمطار ليشمل فقط المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتكون تكون الرياح غربية الى شمالية غربية تنشط مع ساعات الظهيرة يرافقها هبات قوية احيانا قد تتجاوز في بعض المناطق حاجز (60 كم/ساعة) مما يؤدي الى اثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة في مناطق البادية والصحراوية.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية العالية بسبب الغيوم المنخفضة الملامسة لسطح الارض، ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية والصحراوية وعلى الطرق الخارجية، ومن خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها في بعض المناطق، والسائقين من خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة.

كما ودعت المواطنين، الابتعاد عن مجاري السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، وتثبيت الأجسام القابلة للتطاير مع الرياح النشطة، وإرتداء الملابس الاكثر دفئاً نتيجة الانخفاض في درجات الحرارة.

ويطرأ يوم غدٍ الاثنين، إنخفاض آخر وملموس على درجات الحرارة، لتسجل أقل من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (6-8) درجات مئوية، ويكون الطقس باردا وغائما جزئيا إلى غائم أحيانا، وتهطل بإذن الله تعالى زخات خفيفة ومتفرقة من المطر لفترات محدودة في أجزاء من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة قد تثير الغبار احيانا فيمناطق البادية والصحراوية.

ويكون الطقس الثلاثاء، غائما جزئيا ، وباردًا نسبيًا في أغلب المناطق، بينما يكون معتدلًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الغربية من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.

اما الأربعاء، فترتفع درجات الحرارة قليلا مع بقائها اقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في اغلب المناطق، و دافئًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 16 - 8 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 - 6، وفي المرتفعات الشمالية 13 - 6، وفي مرتفعات الشراة 15 - 5, وفي مناطق البادية 18 - 6, وفي مناطق السهول 17 - 8, وفي الأغوار الشمالية 22 - 13, وفي الأغوار الجنوبية 25 - 16، وفي البحر الميت 25 - 15، وفي خليج العقبة 26 - 14 درجة مئوية.

