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الجيش السوادني ينتزع السيطرة على سنجة عاصمة ولاية سنار عقب معارك طاحنة

11/23/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الخرطوم - 23 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش السوداني اليوم السبت استعادته السيطرة على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار بجنوب شرق السودان عقب أيام من المعارك الضارية ضد قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على المدينة.
ووصل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلى سنجة عاصمة الولاية بعد ساعات من استعادتها وهنأ البرهان من داخل مدينة سنجة وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة الجيش والقوات النظامية والقوات المشتركة والمستنفرين والشعب بـ”هذا الانتصار الكبير والعظيم الذي سيكون له ما بعده”.
ووقف البرهان على سير العمليات العسكرية في محور سنار مؤكدا تحرير مدينة سنجة من قبضة قوات الدعم السريع واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة.
وتعد سنجة أول عاصمة ولاية يستطيع الجيش تحريرها من الدعم السريع وفي 24 من يونيو الماضي هاجمت“الدعم السريع” ولاية سنار وسيطرت على عدد من مدنها بينها العاصمة“سنجة” التي دخلتها في 29 من الشهر ذاته.
وفي الآونة الأخيرة استطاع الجيش السوداني تحقيق سيطرته على جبل“موية” الاستراتيجي في سنار واستعادة مدن السوكي والدندر بالولاية من قوات الدعم السريع.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع" في منتصف أبريل من العام الماضي 2023 بعد خلاف حول خطط لدمج "الدعم السريع" في القوات المسلحة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للانتقال إلى حكم مدني وبدأ الصراع في الخرطوم وسرعان ما امتد إلى مناطق أخرى. (النهاية)

م ع م / ه س ص




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