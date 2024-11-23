الجيش السوادني ينتزع السيطرة على سنجة عاصمة ولاية سنار عقب معارك طاحنة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الخرطوم - 23 - 11 (كونا) -- أعلن الجيش السوداني اليوم السبت استعادته السيطرة على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار بجنوب شرق السودان عقب أيام من المعارك الضارية ضد قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على المدينة.
ووصل قائد الجيش عبدالفتاح البرهان إلى سنجة عاصمة الولاية بعد ساعات من استعادتها وهنأ البرهان من داخل مدينة سنجة وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة الجيش والقوات النظامية والقوات المشتركة والمستنفرين والشعب بـ”هذا الانتصار الكبير والعظيم الذي سيكون له ما بعده”.
ووقف البرهان على سير العمليات العسكرية في محور سنار مؤكدا تحرير مدينة سنجة من قبضة قوات الدعم السريع واستعادة قيادة الفرقة 17 مشاة.
وتعد سنجة أول عاصمة ولاية يستطيع الجيش تحريرها من الدعم السريع وفي 24 من يونيو الماضي هاجمت“الدعم السريع” ولاية سنار وسيطرت على عدد من مدنها بينها العاصمة“سنجة” التي دخلتها في 29 من الشهر ذاته.
وفي الآونة الأخيرة استطاع الجيش السوداني تحقيق سيطرته على جبل“موية” الاستراتيجي في سنار واستعادة مدن السوكي والدندر بالولاية من قوات الدعم السريع.
واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع" في منتصف أبريل من العام الماضي 2023 بعد خلاف حول خطط لدمج "الدعم السريع" في القوات المسلحة خلال فترة انتقالية كان من المفترض أن تنتهي بإجراء انتخابات للانتقال إلى حكم مدني وبدأ الصراع في الخرطوم وسرعان ما امتد إلى مناطق أخرى. (النهاية)
م ع م / ه س ص
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