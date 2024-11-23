الدوري الفرنسي: (مارسيليا) يهزم (لانس) بثلاثة اهداف لهدف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
باريس - 23 - 11 (كونا) -- هزم فريق (مارسيليا) مضيفه (لانس) بثلاثة لهدف في اللقاء الذي اقيم على استاد (بوليرت ديليليس) اليوم السبت ضمن الجولة ال12 من الدوري
الفرنسي لكرة القدم
2024 - 2025.
وتقدم (مارسيليا) بهدفه الاول من خلال لاعب
الوسط الفرنسي فالنتين رونجيه في الشوط الثاني من المباراة وسرعان ما سدد زميله لويس هنريكي الهدف الثاني بمساعدة نيال موباي في الدقيقة ال57.
وفي الدقيقة ال80 استطاع فريق المضيف (لانس) ان يسجل هدفه الاول والوحيد من خلال اللاعب الفرنسي أنجيلو فولغيني فيما استطاع فريق (مارسيليا) ان يسدد الهدف الثالث بعد تسعة دقائق بواسطة بيير اميل هوبيرج.
وبهذه النتيجة يستقر (مارسيليا) في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 23 نقطة بينما يقع فريق (لانس) في المركز الثامن برصيد 17 نقطة. (النهاية)
م ع
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