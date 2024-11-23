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مقتل 18 وإصابة 30 باشتباكات قبلية في شمال باكستان

11/23/2024 11:34:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام اباد - 23 - 11 (كونا) -- لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في اشتباكات قبلية اندلعت بعد حادث عنف في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
وأكد مسؤول الصحة بالمنطقة الدكتور قيصر عباس في تصريح لوسائل الإعلام أن 18 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون في الاشتباكات موضحا أن تسعة جرحى على الأقل في حالة حرجة.
واندلعت الاشتباكات بعد هجوم مسلح على حافلات ركاب في منطقة (كورام) بالاقليم المتاخم لأفغانستان يوم الخميس الماضي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا وإصابة 30 آخرين.
وقررت حكومة إقليم (خيبر بختونخوا) تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتسوية النزاعات بين القبائل المتحاربة في منطقة (كورام).
ووصل وفد رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين إلى المنطقة لتحسين الوضع الأمني.
وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم الدكتور محمد علي سيف إن الوفد الحكومي عقد اجتماعا مع شيوخ المنطقة.
وأضاف أن "ثمة جهودا تبذل لحل كافة القضايا وديا لإنهاء التوتر". (نهاية)

س ب ك / م م ج




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