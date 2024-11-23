مقتل 18 وإصابة 30 باشتباكات قبلية في شمال باكستان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
إسلام اباد - 23 - 11 (كونا) -- لقي ما لا يقل عن 18 شخصا مصرعهم وأصيب 30 آخرون في اشتباكات قبلية اندلعت بعد حادث عنف في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
وأكد مسؤول الصحة بالمنطقة الدكتور قيصر عباس في تصريح لوسائل الإعلام أن 18 شخصا قتلوا وأصيب 30 آخرون في الاشتباكات موضحا أن تسعة جرحى على الأقل في حالة حرجة.
واندلعت الاشتباكات بعد هجوم مسلح على حافلات ركاب
في منطقة (كورام) بالاقليم المتاخم لأفغانستان يوم الخميس الماضي مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 42 شخصا وإصابة 30 آخرين.
وقررت حكومة إقليم (خيبر بختونخوا) تشكيل لجنة رفيعة المستوى لتسوية النزاعات بين القبائل المتحاربة في منطقة (كورام).
ووصل وفد رفيع المستوى من المسؤولين الحكوميين إلى المنطقة لتحسين الوضع الأمني.
وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم الدكتور محمد علي سيف إن الوفد الحكومي عقد اجتماعا مع شيوخ المنطقة.
وأضاف أن "ثمة جهودا تبذل لحل كافة القضايا وديا لإنهاء التوتر". (نهاية)
س ب ك / م م ج
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