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معرض الكويت الدولي للكتاب الـ47 يناقش الإطار العام لاحتفالية (الكويت عاصمة الثقافة العربية 2025)

11/23/2024 11:34:23 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 11 (كونا) -- ناقش معرض الكويت الدولي للكتاب ضمن فعاليات دورته الـ47 اليوم السبت الإطار العام لاحتفالية (الكويت عاصمة الثقافة العربية 2025).
وتحدث في الجلسة الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) الدكتور محمد ولد أعمر بحضور نخبة من المهتمين وذلك في المقهى الثقافي (بهو الصالة رقم 6 بمعرض الكويت الدولي في منطقة مشرف).
وقال الجسار في كلمته إن دولة الكويت تحتفل العام المقبل بكونها عاصمة الثقافة والإعلام العربي 2025 مشيرا إلى التنسيق ما بين (الوطني للثقافة) ووزارة الإعلام بتوجيهات من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري فيما يخص الفعاليات والأنشطة وتوزيعها.
وأضاف أن "الثقافة تعد أحد المحاور الأساسية التي تساهم في تعزيز الهوية الوطنية والتفاعل مع الثقافات العالمية" مستدركا "وفي هذا السياق تكتسب مبادرة اختيار دولة الكويت (عاصمة للثقافة العربية 2025) أهمية خاصة إذ تمثل فرصة لتعزيز دور الكويت كمركز ثقافي رائد في العالم العربي".
وأوضح أن هذا الحدث الهام يعكس التزام دولة الكويت بنشر قيم التسامح والإبداع والتنوع الثقافي ويؤكد مكانتها كمركز حضاري في المنطقة العربية كما يمثل فرصة ثمينة لتسليط الضوء على ما حققته في مجالات الثقافة والفنون وتقديمها كمثال يحتذى في تعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.
وذكر أن (الوطني للثقافة) سيعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني على تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تعكس التنوع الثقافي العربي وتدعم الإبداع والتبادل الثقافي بين مختلف الدول العربية.
وأشار الجسار إلى أهداف رئيسية للاحتفالية منها تعزيز الهوية الثقافية العربية عبر إبراز الإنتاج الثقافي والفني المتميز في دولة الكويت والمجتمعات العربية وتعميق التفاعل الثقافي بين الشعوب العربية وكذلك تعزيز العلاقة الثقافية ما بين دولة الكويت والعالم العربي.
كما أشار إلى أن الاحتفالية تهدف إلى تسليط الضوء على الثقافة الكويتية إذ تعد فرصة لتقديم الفنون الأدبية والفكرية والفنون الجميلة التي تشتهر بها دولة الكويت عالميا.
وقال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إن الاحتفالية ستتضمن مجموعة من الفعاليات على مدار العام تشمل معارض فنية وثقافية وأدبية تستعرض تاريخ دولة الكويت وثقافتها إضافة إلى معارض مشتركة مع دول عربية ومؤتمرات وندوات حول قضايا الثقافة والفن مع استضافة كبار المفكرين والمبدعين من العالم العربي.
وأشار إلى تنظيم عروض مسرحية وموسيقية وإطلاق مشاريع تهدف إلى تعزيز التعاون الثقافي بين دولة الكويت ودول عربية مثل برامج التبادل الثقافي وورش العمل والمشاريع المشتركة.
وشدد على أن "اختيار الكويت عاصمة للثقافة العربية 2025 ليس فقط تكريما لإرثها الثقافي إنما هو أيضا دعوة مفتوحة للمشاركة في مسيرة ثقافية تهدف إلى نشر السلام وتعزيز التفاهم بين الشعوب العربية".
وقال الجسار "نحن في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ندعو جميع المواطنين والمقيمين والمبدعين في دولة الكويت إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الثقافي الضخم الذي سيكون منصة مفتوحة للإبداع والحوار إذ سيتيح فرصة لتعزيز ثقافتنا العربية الأصيلة وتعريف الأجيال القادمة بها".
بدوره عبر المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (مقرها تونس) عن سعادته بالتواجد في "أحد أهم التظاهرات الثقافية" في دولة الكويت وبتسميتها (عاصمة للثقافة 2025) وذلك بعد تسمية مماثلة في عام 2001.
وقال الدكتور محمد ولد أعمر في كلمته أن "(ألكسو) تختار في كل سنة مدينة لتكون عاصمة للثقافة" في حين تمت تسمية مدينة القدس المحتلة عاصمة دائمة للثقافة العربية.
وأوضح أن (الاحتفاء بالعواصم الثقافية العربية) يعد أحد البرامج الرائدة التي أطلقتها (ألكسو) بهدف دعم العمل الثقافي العربي المشترك والاحتفاء بالمدن ذات البصمة الثقافية وإعادة تشكيل المدن وجعل الثقافة والإبداع قوة دافعة للتنمية المستدامة عبر تحفيز النمو والابتكار وتعزيز التماسك الاجتماعي والتنوع الثقافي ورفاهية السكان مع الالتزام بوضع القيم الثقافية في قلب التخطيط العمراني للمدن.
وأفاد بأن (ألكسو) تسعى من خلال أنشطة عواصم الثقافة العربية إلى تحويل المدن إلى فواعل حضرية محورها الإنسان وغايتها الإدماج المجتمعي إذ تركز على تسخير الثقافة والابتكار والصناعات المبدعة كمحركات للتنمية فى مجمل برنامجها وأهدافها الحضرية المستدامة. وأشار إلى مرتكزات مشروع عواصم الثقافة العربية ومنها دعم أواصر التواصل مع ثقافات العالم وتخليد المكانة الثقافية والحضارية للمدن التي حملت اللقب.
وذكر أن معايير اختيار العواصم تتضمن الوضع التاريخي للمدينة المرشحة ومكانتها الثقافية وإسهاماتها البارزة في الثقافة الإنسانية وأن تكون مركزا ثقافيا معترفا به إقليميا ومقصدا للمبدعين والمفكرين في مجالات العلوم والفنون والآداب.
وأشار المدير العام لـ(ألكسو) إلى التزامات المدن المرشحة لحمل اللقب منها الالتزام بالترويج لهذا اللقب من خلال الأنشطة والفعاليات وتنفيذ البرنامج المتفق عليه مع (المنظمة).
وقال إن "النتائج المنتظرة من هذا المشروع تتمحور في دعم المكانة الحضارية والثقافية للمدن العربية وجعلها مركز إشعاع وجذب إنساني" فضلا عن "تشجيع وتحسين المبادرات لجعل الإبداع مكونا أساسيا في التنمية الحضرية وتطوير مجالات الإبداع والابتكار في القطاع الثقافي وإتاحة التواصل والمشاركة في الحياة الثقافية والإدماج الكامل بين الثقافة والإبداع".
ولفت إلى أن المدن حاملة اللقب تعمل على دعم تبادل الخبرات والمعارف والممارسات الجيدة خاصة مع المدن العربية المبدعة كما تلتزم بإطلاق مشاريع وشراكات ومبادرات تجمع بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني.
وأكد أن (ألكسو) تسعى إلى إنشاء شبكة نشطة من المدن العربية وعواصم الثقافة أكثر تواصلا واستدامة لتصبح منصات مفتوحة لتواصل العقول وتطوير الأفكار وتشجيع الابداع والمساهمة في تحقيق التنمية. (النهاية)

ش ه د



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