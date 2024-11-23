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وزيرا خارجية الجزائر وسوريا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة

11/23/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 23 - 11 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره السوري باسم الصباغ في اتصال هاتفي اليوم السبت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن "وزير القطاع أحمد عطاف تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية من وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية باسم الصباغ".
وأوضح البيان أن "المباحثات تناولت سبل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات مع ضرورة تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بشأن المواضيع المتعلقة بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين".
وأشار البيان إلى أن الوزيرين استعراضا أيضا "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط وتوحيد المواقف من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة". (النهاية)

م ر / م م ج




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