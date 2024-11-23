وزيرا خارجية الجزائر وسوريا يبحثان العلاقات الثنائية والأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 23 - 11 (كونا) -- بحث وزير
الخارجية الجزائري أحمد عطاف مع نظيره السوري باسم الصباغ في اتصال هاتفي اليوم السبت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الخارجية الجزائرية في بيان إن "وزير القطاع أحمد عطاف تلقى مساء اليوم مكالمة هاتفية من وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية باسم الصباغ".
وأوضح البيان أن "المباحثات تناولت سبل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات مع ضرورة تنسيق الجهود وتكثيف التشاور بشأن المواضيع المتعلقة بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين".
وأشار البيان إلى أن الوزيرين استعراضا أيضا "مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي منطقة الشرق الأوسط وتوحيد المواقف من أجل إيقاف العدوان الإسرائيلي على الأراضي المحتلة". (النهاية)
م ر / م م ج
MENAFN23112024000071011013ID1108918975
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