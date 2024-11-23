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وزير الخارجية التركي: منفتحون على المبادرة العراقية للوساطة مع سوريا

11/23/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 23 - 11 (كونا) -- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم السبت إن بلاده مفتحة على المبادرة التي قدمها العراق للوساطة بين تركيا وسوريا لو أراد استضافتها على أراضيه وأن أنقرة تدعم إنشاء آلية للتعاون بين الدول الثلاث المتجاورة.
وأضاف فيدان للصحفيين في مقر الخارجية التركية في أنقرة "تركيا وسوريا والعراق دول جارة تشترك في حدود برية.. ويجب عليها أن تجتمع كما في الماضي لمناقشة قضايا مهمة بطريقة أكثر هيكلية ومنهجية".
وشدد فيدان كذلك على أهمية أمن الحدود مع العراق وسوريا ولا سيما من حيث مكافحة الإرهاب ومنع عمليات تهريب الأسلحة.
وأضاف أن تركيا تفضل بحث القضايا العالقة مع سوريا على طاولة الحوار وفي إطار أكثر "تنظيما وبشكل دبلوماسي" غير أنه استدرك بالقول "صراحة.. يبدو أن الجانب السوري غير مستعد ولا منفتح بشكل كبير لمناقشة بعض القضايا خاصة في هذه المرحلة".
كما أكد فيدان على أن أنقرة لا تشترط اتفاقا بين الرئيس السوري بشار الأسد والمعارضة السورية مؤكدا أن "هذا ليس شرطا مسبقا" تضعه أنقرة أمام دمشق إلا أن حل الأزمة السورية "يمر عمليا عبر خطوات من هذا القبيل".
من جانب آخر أشار فيدان إلى أن سياسة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن سوريا لم تتضح بعد معربا عن اعتقاده بأن "إدارة ترامب ستعيد النظر في علاقتها بتنظيم بي كي كي الإرهابي" (حزب العمال الكردستاني) وأن واشنطن تدرك جيدا مدى جدية أنقرة لوجود تنظيم "واي بي جي" (قوات حماية الشعب الكردية) / بي كي كي الإرهابي في سوريا".
وأكد فيدان أن "الولايات المتحدة تدرك جيدا أننا مستعدون لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان أمننا في المنطقة وهي ترى أن تركيا تنتظر منها تغييرا في بعض مواقفها".
وتوقع فيدان أنه إذا حدثت تهدئة في الحرب الروسية - الأوكرانية فقد يكون هناك مجال للنقاش بين موسكو وواشنطن بشأن القضية السورية وملفات أخرى.
وتصنف أنقرة حزب العمال الكردستاني (بي كي كي) وقوات حماية الشعب الكردية (واي بي جي) تنظيمين إرهابيين وتشكل الأخيرة العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية (قسد).
وفيما يتعلق بالعقيدة النووية الجديدة لموسكو قال فيدان إن حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن "حرب عالمية" يتطابق مع ما كانت تحذر منه تركيا بشكل دائم وأن حالة الحرب والاستقطاب تعمقت وزادت مع اندلاع حربي أوكرانيا وغزة.
وتابع فيدان "يوجد حاليا صراع شامل مستمر بأبعاده الاقتصادية والسياسية والعسكرية ويمكن وصف هذا الصراع بمعناه الواسع على أنه حرب عالمية".
وحذر من مخاطر تصاعد حدة هذا الصراع داعيا لضمان عدم تحول "الحرب الاقتصادية والسياسية في بعض المناطق إلى صراع عسكري مباشر".
وحول مخاطر التهديد النووي في الحرب الروسية الأوكرانية قال الوزير التركي إن هناك بالفعل "مخاطر نووية" منذ اليوم الأول للحديث عن هذه المسألة.
وفيما يتعلق بالمكتب السياسي لحركة حماس نفى فيدان صحة الأنباء المتداولة حول انتقال المكتب السياسي لحركة حماس إلى تركيا مشيرا إلى تفنيد أنقرة والدوحة هذه "الشائعات".
وحول قرار الاعتقال الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية لبنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ووزير حربه السابق يوآف غالانت وصفه فيدان بـ "الحدث التاريخي" وأن "الضغوط الدولية لعبت دورا كبيرا في صدور قرار الاعتقال".
وأكد أن الجميع وصل إلى فكرة ضرورة وقف فوري لإطلاق النار وبدء إيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق حل الدولتين.
وتابع أن الاحتلال الإسرائيلي يظهر بوضوح أنه لا يريد ذلك (وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات) مشيرا إلى أنه من المؤكد أن إصدار قرارات اعتقال بحق المسؤولين الإسرائيليين ممن يرتكبون إبادة جماعية هو أمر مهم للغاية.
كما شدد على أن الوقت حان لإطلاق مبادرة دولية من أجل إيصال المواد الغذائية إلى غزة وذلك بعد أن "فشلت الأمم المتحدة في هذه المهمة". (النهاية)

ا ع س / ه س ص



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