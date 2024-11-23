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تونس: افتتاح الدورة ال25 من أيام قرطاج المسرحية

11/23/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 23 - 11 (كونا) -- افتحت اليوم السبت فعاليات أيام قرطاج المسرحية في دورتها ال25 التي تتواصل حتى 30 نوفمبر الجاري بمشاركة عدد من الفنانين والنجوم من إفريقيا والعالم العربي.
وخلال الافتتاح على المسرح البلدي بالعاصمة التونسية تم عرض المسرحية الصينية (عودة النجم) من تصميم وإخراج ليمي بونيفاسيو وهو العرض الأول للمسرحية خارج الصين بعد أن تم تقديمها لأول مرة في 8 نوفمبر 2024 وستكون المسرحية من بين 16 عرضا عالميا من آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.
وإجمالا ستعرض أيام قرطاج المسرحية 125 عرضا من 32 دولة بينما تشارك في المسابقة الرسمية 12 مسرحية من بينها مسرحيتان من تونس وهما (رقصة سماء) للمخرج الطاهر عيسى و(البخارة) للمخرج الصادق الطرابلسي.
وتشارك في المسابقة الرسمية أيضا مسرحية (العاشق) من فلسطين و(اثنين بالليل) من لبنان و(بيت أبو عبدالله) من العراق و(لافيكتوريا) من المغرب و(لعبة النهاية) من مصر و(بين قلبين) من قطر و(كيف نسامحنا) من الإمارات و(يا طالعين الجبل) من الأردن.
وتضم المسابقة الرسمية عرضين من إفريقيا هما (طبيب بعد الموت) من السنغال و(منطقة حرة) من بنين.
وتأتي هذه الدورة تحت شعار "المسرح مقاومة والفن حياة" وهو شعار يعكس السياق الإقليمي الاستثنائي الذي تشهده المنطقة في ظل عدوان الاحتلال الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 والهجمات المتواصلة على لبنان.
وتعد هذه الدورة استثنائية على صعيد المشاركات الدولية حيث سيكون تشمل العروض 12 في المسابقة الرسمية و35 في الأقسام الموازية بالإضافة إلى 13 عرضا في قسم مسرح العالم وعرضين في تعبيرات مسرحية بالمهجر و10 موجهة للطفل و4 في مسرح الإدماج إلى جانب 11 عرضا في مسرح الحرية الذي يخصص لنزلاء السجون.
وتحتفي هذه الدورة بالمسرح السوري الذي يعد جزءا أساسيا من رصيد المسرح العربي وهو الذي أسهم في إثراء الثقافة المسرحية العربية من خلال العديد من النصوص المسرحية التي استطاعت أن تجد طريقها إلى خشبات المسارح العربية والعالمية حيث سيتم تكريم الفنان الكبير دريد لحام.
وتنظم ضمن فعاليات المهرجان ندوة دولية فكرية تحت عنوان "المسرح والإبادة والمقاومة" وهي ندوة تهدف إلى مناقشة دور المسرح في مقاومة الحروب والظلم. (النهاية)

ش ب م / ر ج



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