Sunday, 24 November 2024 08:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اليمن يعلن أول حالة مصابة بجدري الماء في محافظة المهرة

11/23/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عدن - 23 - 11 (كونا) -- أفادت وكالة الأنباء الحكومية اليمينة اليوم السبت برصد أول حالة إصابة بمرض جدري الماء بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان شرقي اليمن وأنه في "وضع مستقر".
وأوضح فريق طبي مختص من إدارة الترصد الوبائي والاستجابة السريعة بمكتب وزارة الصحة بمحافظة المهرة في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الحالة تستجيب للعلاج مما يبعث على الطمأنينة بشأن الوضع الصحي.
وأشار إلى أن الفحوصات الجسمانية أظهرت أن المخالطين لا يعانون من أي أعراض أو علامات لجذري الماء وأن حالتهم في وضع صحي جيد.
ولفتت إلى أن نزول الفريق الطبي إلى "ميناء نشطون" برفقة قوات خفر السواحل جاء بعد تلقي بلاغ من قبل الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة بوجود حالة اشتباه بالمرض المعدي.
ودعا الفريق لليقظة والتعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان سلامة المجتمع والحد من انتشار الأمراض وتعزيز الجهود الرامية لحماية الصحة العامة ومكافحة الأوبئة. (النهاية)

س ن ص / ه س ص



MENAFN23112024000071011013ID1108918972

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث