اليمن يعلن أول حالة مصابة بجدري الماء في محافظة المهرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
عدن - 23 - 11 (كونا) -- أفادت وكالة الأنباء الحكومية اليمينة اليوم السبت برصد أول حالة إصابة بمرض جدري الماء بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان شرقي اليمن وأنه في "وضع مستقر".
وأوضح فريق طبي مختص من إدارة الترصد الوبائي والاستجابة السريعة بمكتب وزارة الصحة بمحافظة المهرة في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الحالة تستجيب للعلاج مما يبعث على الطمأنينة بشأن الوضع الصحي.
وأشار إلى أن الفحوصات الجسمانية أظهرت أن المخالطين لا يعانون من أي أعراض أو علامات لجذري الماء وأن حالتهم في وضع صحي جيد.
ولفتت إلى أن نزول الفريق الطبي إلى "ميناء نشطون" برفقة قوات خفر السواحل جاء بعد تلقي بلاغ من قبل الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية بالمحافظة بوجود حالة اشتباه بالمرض المعدي.
ودعا الفريق لليقظة والتعاون بين جميع الجهات المعنية لضمان سلامة المجتمع والحد من انتشار الأمراض وتعزيز الجهود الرامية لحماية الصحة العامة ومكافحة الأوبئة. (النهاية)
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