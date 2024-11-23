الدوري الإسباني: التعادل يحسم اللقاء بين المتصدر (برشلونة) و(سيلتا)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
مدريد - 23 - 11 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المباراة بين متصدر الدوري
الإسباني في كرة القدم
(برشلونة) ومضيفه (سيلتا فيغو) اليوم السبت في إطار الجولة 14 من المسابقة المحلية.
وسجل اليرازيلي رافينيا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 15 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (أبانكا - بالايدوس) فيما سجل زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 61.
وفي الوقت القاتل نجح (سيلتا) بتقليص الفارق أولا ثم تسجيل التعادل وذلك عبر هدفين متتالين في غضون دقيقتين جاء أولهما بتوقيع ألفونسو غونزاليس في الدقيقة 84 والثاني عبر هوغو ألفاريز في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (برشلونة) رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة متقدما بواقع خمس نقاط على الوصيف مؤقتا (أتلتيكو مدريد) وسبع نقاط أمام (ريال مدريد) الثالث بالترتيب في حين رفع (سيلتا) رصيده إلى 18 نقطة مستقرا في المركز 11 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (أتلتيكو مدريد) على (ألافيس) بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم فيما سيلعب (ريال مدريد) ضد جاره (ليغانيس) غدا الأحد. (النهاية)
ه ن د / ر ج
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