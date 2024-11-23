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الدوري الإسباني: التعادل يحسم اللقاء بين المتصدر (برشلونة) و(سيلتا)

11/23/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 23 - 11 (كونا) -- حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما المباراة بين متصدر الدوري الإسباني في كرة القدم (برشلونة) ومضيفه (سيلتا فيغو) اليوم السبت في إطار الجولة 14 من المسابقة المحلية.
وسجل اليرازيلي رافينيا هدف التقدم للضيوف في الدقيقة 15 من زمن اللقاء الذي أجري على ملعب (أبانكا - بالايدوس) فيما سجل زميله البولندي روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 61.
وفي الوقت القاتل نجح (سيلتا) بتقليص الفارق أولا ثم تسجيل التعادل وذلك عبر هدفين متتالين في غضون دقيقتين جاء أولهما بتوقيع ألفونسو غونزاليس في الدقيقة 84 والثاني عبر هوغو ألفاريز في الدقيقة 86 من زمن اللقاء.
وبهذه النتيجة حصد الفريقان نقطة التعادل ليرفع (برشلونة) رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة متقدما بواقع خمس نقاط على الوصيف مؤقتا (أتلتيكو مدريد) وسبع نقاط أمام (ريال مدريد) الثالث بالترتيب في حين رفع (سيلتا) رصيده إلى 18 نقطة مستقرا في المركز 11 بالترتيب.
وفي مباريات أخرى بالجولة نفسها فاز (أتلتيكو مدريد) على (ألافيس) بهدفين لهدف في وقت سابق اليوم فيما سيلعب (ريال مدريد) ضد جاره (ليغانيس) غدا الأحد. (النهاية)

ه ن د / ر ج



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