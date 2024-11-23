موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - وزير
الصحة الدكتور أحمد العوضي يعلن أن الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر تطعيما لحماية الأطفال من عدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي والتهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي ويعتبر أن هذا التطعيم نقلة نوعية تعزز مكانة الكويت في مجال طب الأطفال.
الكويت - الكويت شيعت شهيد الواجب وكيل ضابط عبدالله الفارسي إلى مثواه الأخير بمقبرة الصليبخات بعد أن وافته المنية أمس الجمعة أثناء قيامه بأداء واجبه في التعامل مع حادث حريق.
غزة - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن ارتكاب جيش الاحتلال سبع مجازر ضد العائلات في القطاع خلال اليومين الماضيين وصل من جرائها الى المستشفيات 120 شهيدا و205 إصابات وتضيف أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44176 شهيدا و104473 إصابة.
بيروت – مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع ضحايا غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3670 قتيلا و 15413 جريحا ويقول إن حصيلة الساعات ال24 الأخيرة بلغت 41 قتيلا وما لا يقل عن 58 جريحا.
لندن - الشرطة البريطانية تعلن تفجير "طرد مشبوه" في محطة قطارات (يوستن) وسط العاصمة لندن وتقول إنها تلقت بلاغا حول وجود "طرد مشبوه" داخل المحطة ما دفعها إلى إخلائها من المسافرين كإجراء احترازي مع مباشرة خبراء المتفجرات التحقق من الطرد.
الخرطوم - الجيش السوداني يعلن استعادته السيطرة على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار بجنوب شرق السودان عقب أيام من المعارك الضارية ضد قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على المدينة.
إسلام اباد - ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا مصرعهم و30 آخرين أصيبوا في اشتباكات قبلية اندلعت بعد حادث عنف في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
نيودلهي - التحالف الذي يقوده حزب (بهاراتيا جاناتا) بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يفوز بنحو 80 بالمئة من مقاعد المجلس التشريعي الإقليمي بولاية ماهاراشترا أغنى ولايات الهند التي تضم مدينة مومباي العاصمة المالية للبلاد. (النهاية) ر ج
MENAFN23112024000071011013ID1108918970
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.