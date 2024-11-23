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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00:00 بتوقيت غرينيتش

11/23/2024 11:34:22 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي يعلن أن الكويت أول دولة في الشرق الأوسط توفر تطعيما لحماية الأطفال من عدوى فيروس الجهاز التنفسي المخلوي والتهاب القصيبات الهوائية والالتهاب الرئوي ويعتبر أن هذا التطعيم نقلة نوعية تعزز مكانة الكويت في مجال طب الأطفال.
الكويت - الكويت شيعت شهيد الواجب وكيل ضابط عبدالله الفارسي إلى مثواه الأخير بمقبرة الصليبخات بعد أن وافته المنية أمس الجمعة أثناء قيامه بأداء واجبه في التعامل مع حادث حريق.
غزة - السلطات الصحية بقطاع غزة تعلن ارتكاب جيش الاحتلال سبع مجازر ضد العائلات في القطاع خلال اليومين الماضيين وصل من جرائها الى المستشفيات 120 شهيدا و205 إصابات وتضيف أن حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 44176 شهيدا و104473 إصابة.
بيروت – مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن ارتفاع ضحايا غارات طيران الاحتلال الاسرائيلي الى 3670 قتيلا و 15413 جريحا ويقول إن حصيلة الساعات ال24 الأخيرة بلغت 41 قتيلا وما لا يقل عن 58 جريحا.
لندن - الشرطة البريطانية تعلن تفجير "طرد مشبوه" في محطة قطارات (يوستن) وسط العاصمة لندن وتقول إنها تلقت بلاغا حول وجود "طرد مشبوه" داخل المحطة ما دفعها إلى إخلائها من المسافرين كإجراء احترازي مع مباشرة خبراء المتفجرات التحقق من الطرد.
الخرطوم - الجيش السوداني يعلن استعادته السيطرة على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار بجنوب شرق السودان عقب أيام من المعارك الضارية ضد قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على المدينة.
إسلام اباد - ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا مصرعهم و30 آخرين أصيبوا في اشتباكات قبلية اندلعت بعد حادث عنف في إقليم (خيبر بختونخوا) شمال باكستان.
نيودلهي - التحالف الذي يقوده حزب (بهاراتيا جاناتا) بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي يفوز بنحو 80 بالمئة من مقاعد المجلس التشريعي الإقليمي بولاية ماهاراشترا أغنى ولايات الهند التي تضم مدينة مومباي العاصمة المالية للبلاد. (النهاية) ر ج

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