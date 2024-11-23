((جيميل)) يختبر إنشاء بريد ((مؤقت)) لحماية الخصوصية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعمل‭ ‬شركة‭ ‬جوجل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬خصوصية‭ ‬مستخدمي‭ ‬ Gmail ‭ ‬عبر‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬قيد‭ ‬التطوير‭ ‬تُعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المحمي‮»‬‭ (‬ Shielded ‭ ‬ Email ‭).‬

وكشف‭ ‬باحثون‭ ‬تقنيون‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليلهم‭ ‬لملفات‭ ‬ APK ‭

‬الخاص‭ ‬بإصدار‭ ‬حديث‭ ‬من‭ ‬‮«‬خدمات‭ ‬جوجل‭ ‬بلاي‮»‬‭ ‬ ‭ ‬ Play ‭ ‬ Services ،‭ ‬إذ‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤشرات‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬إنشاء‭ ‬عناوين‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬تُستخدم‭ ‬أثناء‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬والخدمات،‭ ‬تكون‭ ‬بديلة‭ ‬لاستخدام‭ ‬عنوان‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الأصلي‭ ‬للمستخدم،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭

‬ Android ‭ ‬ Authority ‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬المختلفة،‭ ‬ما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيها‭ ‬ويحمي‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬التتبع‭ ‬والاختراق‭.‬