((جيميل)) يختبر إنشاء بريد ((مؤقت)) لحماية الخصوصية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعمل شركة جوجل على تعزيز حماية خصوصية مستخدمي Gmail عبر ميزة جديدة قيد التطوير تُعرف باسم «البريد الإلكتروني المحمي» ( Shielded Email ).
وكشف باحثون تقنيون عن هذه الميزة من خلال تحليلهم لملفات APK
الخاص بإصدار حديث من «خدمات جوجل بلاي» google Play Services ، إذ ظهرت مؤشرات قوية على وجود نظام يتيح للمستخدمين إنشاء عناوين بريد إلكتروني تُستخدم أثناء التسجيل في التطبيقات والخدمات، تكون بديلة لاستخدام عنوان البريد الإلكتروني الأصلي للمستخدم، وفق موقع
Android Authority .
وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل المخاطر الناتجة عن مشاركة البريد الإلكتروني الأساسي في المنصات المختلفة، ما يحد من الرسائل غير المرغوب فيها ويحمي المستخدمين من محاولات التتبع والاختراق.
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