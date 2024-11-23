Sunday, 24 November 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((جيميل)) يختبر إنشاء بريد ((مؤقت)) لحماية الخصوصية

11/23/2024 11:33:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعمل‭ ‬شركة‭ ‬جوجل‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬حماية‭ ‬خصوصية‭ ‬مستخدمي‭ ‬ Gmail ‭ ‬عبر‭ ‬ميزة‭ ‬جديدة‭ ‬قيد‭ ‬التطوير‭ ‬تُعرف‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المحمي‮»‬‭ (‬ Shielded ‭ ‬ Email ‭).‬

وكشف‭ ‬باحثون‭ ‬تقنيون‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الميزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحليلهم‭ ‬لملفات‭ ‬ APK
‬الخاص‭ ‬بإصدار‭ ‬حديث‭ ‬من‭ ‬‮«‬خدمات‭ ‬جوجل‭ ‬بلاي‮»‬‭ ‬ google ‭ ‬ Play ‭ ‬ Services ،‭ ‬إذ‭ ‬ظهرت‭ ‬مؤشرات‭ ‬قوية‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬نظام‭ ‬يتيح‭ ‬للمستخدمين‭ ‬إنشاء‭ ‬عناوين‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬تُستخدم‭ ‬أثناء‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬التطبيقات‭ ‬والخدمات،‭ ‬تكون‭ ‬بديلة‭ ‬لاستخدام‭ ‬عنوان‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الأصلي‭ ‬للمستخدم،‭ ‬وفق‭ ‬موقع‭
 Android ‭ ‬ Authority ‭.‬

وتهدف‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬إلى‭ ‬تقليل‭ ‬المخاطر‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬مشاركة‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬الأساسي‭ ‬في‭ ‬المنصات‭ ‬المختلفة،‭ ‬ما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬غير‭ ‬المرغوب‭ ‬فيها‭ ‬ويحمي‭ ‬المستخدمين‭ ‬من‭ ‬محاولات‭ ‬التتبع‭ ‬والاختراق‭.‬

MENAFN23112024000055011008ID1108918944

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث