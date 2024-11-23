Chatgpt يتفوق على الأطباء في تشخيص الأمراض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الدردشة‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬عند‭ ‬تقييم‭ ‬تاريخ‭ ‬الحالات‭ ‬الطبية،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬يستخدمون‭ ‬روبوت‭ ‬الدردشة‭.‬

في‭ ‬إحدى‭ ‬التجارب،‭ ‬كان‭ ‬أداء‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إعطاؤهم‭ ‬برنامج ChatGPT ‭

‬لتشخيص‭ ‬المرض‭ ‬أفضل‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يستخدموه‭. ‬لكن‭ ‬برنامج‭ ‬الدردشة‭ ‬وحده‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء‭.‬

وحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الدكتور‭ ‬آدم‭ ‬رودمان،‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الباطني‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بيث‭ ‬إسرائيل‭ ‬ديكونيس‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بوسطن،‭ ‬يتوقع‭ ‬بثقة‭ ‬أن‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬المصممة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ستساعد‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬الأمراض،‭ ‬لكن‭ ‬ثبت‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مخطئاً‭.‬

تصدر‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬قائمة‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الأكثر‭ ‬استخداماً‭ ‬بـ3‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬زيارة‭ ‬شهرياً،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬متصفح‭ ‬ Google ‭ ‬ Chrome ‭ ‬البالغ‭ ‬شهرياً‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬45‭ ‬مليارات‭ ‬زيارة‭.‬

وكشفت‭ ‬دراسة‭ ‬ساعد‭ ‬الدكتور‭ ‬رودمان‭ ‬في‭ ‬تصميمها،‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إعطاؤهم‭ ‬برنامج‭ ‬ ChatGPT -4‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الموارد‭ ‬التقليدية؛‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الروبوت،‭ ‬فيما‭ ‬تفوق‭ ‬برنامج‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬وحده‭ ‬على‭ ‬الأطباء،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬رودمان‭ ‬يعرب‭ ‬عن‭ ‬صدمته‭ ‬من‭ ‬النتائج‭.‬