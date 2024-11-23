Chatgpt يتفوق على الأطباء في تشخيص الأمراض

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
وجدت دراسة أن برنامج الدردشة ChatGPT تفوق على الأطباء عند تقييم تاريخ الحالات الطبية، حتى عندما كان هؤلاء الأطباء يستخدمون روبوت الدردشة.
في إحدى التجارب، كان أداء الأطباء الذين تم إعطاؤهم برنامج ChatGPT
لتشخيص المرض أفضل قليلاً من الأطباء الذين لم يستخدموه. لكن برنامج الدردشة وحده تفوق على جميع الأطباء.
وحسب صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية فقد كان الدكتور آدم رودمان، الخبير في الطب الباطني في مركز بيث إسرائيل ديكونيس الطبي في بوسطن، يتوقع بثقة أن روبوتات الدردشة المصممة لاستخدام الذكاء الاصطناعي ستساعد الأطباء في تشخيص الأمراض، لكن ثبت أنه كان مخطئاً.
تصدر ChatGPT قائمة أدوات الذكاء الاصطناعي الأكثر استخداماً بـ3.7 مليارات زيارة شهرياً، وهو أعلى من انتشار متصفح Google Chrome البالغ شهرياً نحو 3.45 مليارات زيارة.
وكشفت دراسة ساعد الدكتور رودمان في تصميمها، أن أداء الأطباء الذين تم إعطاؤهم برنامج ChatGPT -4 إلى جانب الموارد التقليدية؛ كان أفضل قليلاً من الأطباء الذين لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الروبوت، فيما تفوق برنامج ChatGPT وحده على الأطباء، ما جعل رودمان يعرب عن صدمته من النتائج.
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