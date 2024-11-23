Sunday, 24 November 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


Chatgpt يتفوق على الأطباء في تشخيص الأمراض

11/23/2024 11:33:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

وجدت‭ ‬دراسة‭ ‬أن‭ ‬برنامج‭ ‬الدردشة‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬الأطباء‭ ‬عند‭ ‬تقييم‭ ‬تاريخ‭ ‬الحالات‭ ‬الطبية،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬كان‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطباء‭ ‬يستخدمون‭ ‬روبوت‭ ‬الدردشة‭.‬

في‭ ‬إحدى‭ ‬التجارب،‭ ‬كان‭ ‬أداء‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إعطاؤهم‭ ‬برنامج ChatGPT
‬لتشخيص‭ ‬المرض‭ ‬أفضل‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يستخدموه‭. ‬لكن‭ ‬برنامج‭ ‬الدردشة‭ ‬وحده‭ ‬تفوق‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الأطباء‭.‬

وحسب‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬الدكتور‭ ‬آدم‭ ‬رودمان،‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الطب‭ ‬الباطني‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬بيث‭ ‬إسرائيل‭ ‬ديكونيس‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬بوسطن،‭ ‬يتوقع‭ ‬بثقة‭ ‬أن‭ ‬روبوتات‭ ‬الدردشة‭ ‬المصممة‭ ‬لاستخدام‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬ستساعد‭ ‬الأطباء‭ ‬في‭ ‬تشخيص‭ ‬الأمراض،‭ ‬لكن‭ ‬ثبت‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬مخطئاً‭.‬

تصدر‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬قائمة‭ ‬أدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬الأكثر‭ ‬استخداماً‭ ‬بـ3‭.‬7‭ ‬مليارات‭ ‬زيارة‭ ‬شهرياً،‭ ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬انتشار‭ ‬متصفح‭ ‬ Google ‭ ‬ Chrome ‭ ‬البالغ‭ ‬شهرياً‭ ‬نحو‭ ‬3‭.‬45‭ ‬مليارات‭ ‬زيارة‭.‬

وكشفت‭ ‬دراسة‭ ‬ساعد‭ ‬الدكتور‭ ‬رودمان‭ ‬في‭ ‬تصميمها،‭ ‬أن‭ ‬أداء‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إعطاؤهم‭ ‬برنامج‭ ‬ ChatGPT -4‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الموارد‭ ‬التقليدية؛‭ ‬كان‭ ‬أفضل‭ ‬قليلاً‭ ‬من‭ ‬الأطباء‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬لديهم‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الروبوت،‭ ‬فيما‭ ‬تفوق‭ ‬برنامج‭ ‬ ChatGPT ‭ ‬وحده‭ ‬على‭ ‬الأطباء،‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬رودمان‭ ‬يعرب‭ ‬عن‭ ‬صدمته‭ ‬من‭ ‬النتائج‭.‬

MENAFN23112024000055011008ID1108918943

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث