((هواوي)) تكشف عن سلسلة Mate 70

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كشفت شركة هواوي الصينية عن تصاميم سلسلة هواتفها الجديدة Mate 70
عبر موقع
Vmall ، إذ تم فتح باب الطلبات المسبقة للجهاز.
ويبدو أن هواوي اختارت الحفاظ على التصميم الكلاسيكي المعتاد، مع حواف منحنية وزوايا مستديرة مشابهة لتصاميم هواتفها السابقة، بحسب الصور الترويجية المنشورة على المتجر الإلكتروني.
يأتي هذا في وقت تتجه فيه العديد من الهواتف الذكية الحديثة نحو تصاميم ذات حواف مسطحة، ورغم أن هذا التصميم قد يبدو «تقليدياً» مقارنة بالاتجاهات الحالية، إلا أنه يعكس تمسك هواوي بهويتها التصميمية. وحظي هاتف Mate 70 بإقبال لافت، إذ تجاوزت الطلبات المسبقة 130 ألفاً خلال أول 10 ساعات فقط من فتح باب الحجز. ومع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي في 26 نوفمبر الجاري، من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام بشكل كبير مع بدء المبيعات.
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