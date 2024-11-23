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((هواوي)) تكشف عن سلسلة Mate 70

11/23/2024 11:33:58 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كشفت‭ ‬شركة‭ ‬هواوي‭ ‬الصينية‭ ‬عن‭ ‬تصاميم‭ ‬سلسلة‭ ‬هواتفها‭ ‬الجديدة‭ ‬ Mate ‭ ‬70‭
‬عبر‭ ‬موقع‭
 Vmall ،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الطلبات‭ ‬المسبقة‭ ‬للجهاز‭.‬

ويبدو‭ ‬أن‭ ‬هواوي‭ ‬اختارت‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬التصميم‭ ‬الكلاسيكي‭ ‬المعتاد،‭ ‬مع‭ ‬حواف‭ ‬منحنية‭ ‬وزوايا‭ ‬مستديرة‭ ‬مشابهة‭ ‬لتصاميم‭ ‬هواتفها‭ ‬السابقة،‭ ‬بحسب‭ ‬الصور‭ ‬الترويجية‭ ‬المنشورة‭ ‬على‭ ‬المتجر‭ ‬الإلكتروني‭.‬

يأتي‭ ‬هذا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تتجه‭ ‬فيه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬الحديثة‭ ‬نحو‭ ‬تصاميم‭ ‬ذات‭ ‬حواف‭ ‬مسطحة،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التصميم‭ ‬قد‭ ‬يبدو‭ ‬‮«‬تقليدياً‮»‬‭ ‬مقارنة‭ ‬بالاتجاهات‭ ‬الحالية،‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬يعكس‭ ‬تمسك‭ ‬هواوي‭ ‬بهويتها‭ ‬التصميمية‭. ‬وحظي‭ ‬هاتف‭ ‬ Mate ‭ ‬70‭ ‬بإقبال‭ ‬لافت،‭ ‬إذ‭ ‬تجاوزت‭ ‬الطلبات‭ ‬المسبقة‭ ‬130‭ ‬ألفاً‭ ‬خلال‭ ‬أول‭ ‬10‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬الحجز‭. ‬ومع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬الإطلاق‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬ترتفع‭ ‬هذه‭ ‬الأرقام‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬المبيعات‭.‬

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