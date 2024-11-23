جيميفا البحرين تشارك في معرض الجواهر العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
تشارك جيميفا، المتجر الفاخر التابع لـمجموعة كيميت في معرض الجواهر العربية البحرين، الذي سيقام من 26 إلى 30 نوفمبر في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. تقع جيميفا في القاعة 3، الجناح A 35، حيث ستعرض مجموعة استثنائية من مجوهرات الألماس، سبائك الذهب، الأعمال الفنية الخالدة، والأثاث العتيق. تجمع جيميفا بين الابتكار والتراث، لتقديم تجربة غامرة تعكس جوهر الأناقة والحرفية.
لحظة فارقة
تفخر جيميفا بالإعلان عن افتتاح فرعها في البحرين قبل شهرين فقط، بعد نجاح متجرها في دبي، مع خطط لافتتاح فرع جديد في مصر بحلول نهاية العام. من خلال علاماتها التجارية المميزة -BTC ، GD & M ، و Odyssey- تقدم جيميفا تجربة تسوق فريدة تمزج بين الفخامة والفن.
اكتشفوا علامتنا التجارية الحصرية
. BTC – عالم المعادن الثمينة
BTC هي علامة تجارية رائدة تقدم مجموعة واسعة من سبائك الذهب والفضة. مع التركيز على التراث الثقافي والحرفية العالية، تقدم BTC مجموعات مثل سلسلة Disney & Marvel ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من منتجات الفضة التي تتراوح بين 1 جرام و1000 جرام.
تخاطب BTC كلاً من هواة الجمع والمستثمرين، وتقدم مجموعة متنوعة من الهدايا التي تناسب كل الأذواق والميزانيات. بفضل تصاميمها المبتكرة ومجموعاتها الرائدة في السوق، أصبحت BTC اسمًا موثوقًا في عالم المعادن الثمينة. بالإضافة إلى ذلك، نحن متحمسون لإطلاق مجموعة BTC Disney Princesses ، التي ستُعد إضافة رائعة لكل محبي العلامة!
. GD & M – الذهب والألماس وأكثر
GD & M ليست مجرد علامة تجارية للمجوهرات الفاخرة، بل رمز للأناقة الخالدة والرقي. من خلال حضورها العالمي في مصر، دبي، والبحرين، تقدم العلامة مجموعة مذهلة من قطع الذهب والألماس المصممة للاحتفال بأهم اللحظات في الحياة.
كعلامة رائدة في بيع الألماس، الأحجار الكريمة، والمجوهرات الفاخرة بالجملة، تقوم GD & M بتنسيق قطع فريدة لعملاء مميزين. التزامنا بالجودة والابتكار والخدمة الاستثنائية يدفعنا لإعادة تعريف الفخامة وتمكين عملائنا من التعبير عن تفردهم بثقة.
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