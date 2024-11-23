جيميفا البحرين تشارك في معرض الجواهر العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

تشارك‭ ‬جيميفا،‭ ‬المتجر‭ ‬الفاخر‭ ‬التابع‭ ‬لـمجموعة‭ ‬كيميت‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬البحرين،‭ ‬الذي‭ ‬سيقام‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬إلى‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي‭ ‬للمعارض‭ ‬والمؤتمرات‭. ‬تقع‭ ‬جيميفا‭ ‬في‭ ‬القاعة‭ ‬3،‭ ‬الجناح‭ ‬ A 35،‭ ‬حيث‭ ‬ستعرض‭ ‬مجموعة‭ ‬استثنائية‭ ‬من‭ ‬مجوهرات‭ ‬الألماس،‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب،‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬الخالدة،‭ ‬والأثاث‭ ‬العتيق‭. ‬تجمع‭ ‬جيميفا‭ ‬بين‭ ‬الابتكار‭ ‬والتراث،‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬غامرة‭ ‬تعكس‭ ‬جوهر‭ ‬الأناقة‭ ‬والحرفية‭.‬

لحظة‭ ‬فارقة

تفخر‭ ‬جيميفا‭ ‬بالإعلان‭ ‬عن‭ ‬افتتاح‭ ‬فرعها‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬قبل‭ ‬شهرين‭ ‬فقط،‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬متجرها‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬مع‭ ‬خطط‭ ‬لافتتاح‭ ‬فرع‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بحلول‭ ‬نهاية‭ ‬العام‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬علاماتها‭ ‬التجارية‭ ‬المميزة -BTC ،‭ ‬ GD ‭&‬ M ،‭ ‬و Odyssey- تقدم‭ ‬جيميفا‭ ‬تجربة‭ ‬تسوق‭ ‬فريدة‭ ‬تمزج‭ ‬بين‭ ‬الفخامة‭ ‬والفن‭.‬

اكتشفوا‭ ‬علامتنا‭ ‬التجارية‭ ‬الحصرية

. ‭ ‬ BTC ‭ ‬ – ‭ ‬عالم‭ ‬المعادن‭ ‬الثمينة

BTC ‭ ‬هي‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬رائدة‭ ‬تقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬سبائك‭ ‬الذهب‭ ‬والفضة‭. ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬التراث‭ ‬الثقافي‭ ‬والحرفية‭ ‬العالية،‭ ‬تقدم‭ ‬ BTC ‭ ‬مجموعات‭ ‬مثل‭ ‬سلسلة‭ ‬ Disney ‭ & ‬ Marvel ،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬منتجات‭ ‬الفضة‭ ‬التي‭ ‬تتراوح‭ ‬بين‭ ‬1‭ ‬جرام‭ ‬و1000‭ ‬جرام‭.‬

تخاطب‭ ‬ BTC ‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬هواة‭ ‬الجمع‭ ‬والمستثمرين،‭ ‬وتقدم‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الهدايا‭ ‬التي‭ ‬تناسب‭ ‬كل‭ ‬الأذواق‭ ‬والميزانيات‭. ‬بفضل‭ ‬تصاميمها‭ ‬المبتكرة‭ ‬ومجموعاتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬السوق،‭ ‬أصبحت‭ ‬ BTC ‭ ‬اسمًا‭ ‬موثوقًا‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المعادن‭ ‬الثمينة‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬نحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لإطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬ BTC ‭ ‬ Disney ‭ ‬ Princesses ،‭ ‬التي‭ ‬ستُعد‭ ‬إضافة‭ ‬رائعة‭ ‬لكل‭ ‬محبي‭ ‬العلامة‭!‬

. ‭ ‬ GD ‭&‬ M ‭ ‬ – ‭ ‬الذهب‭ ‬والألماس‭ ‬وأكثر

GD ‭&‬ M ‭ ‬ليست‭ ‬مجرد‭ ‬علامة‭ ‬تجارية‭ ‬للمجوهرات‭ ‬الفاخرة،‭ ‬بل‭ ‬رمز‭ ‬للأناقة‭ ‬الخالدة‭ ‬والرقي‭. ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضورها‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬دبي،‭ ‬والبحرين،‭ ‬تقدم‭ ‬العلامة‭ ‬مجموعة‭ ‬مذهلة‭ ‬من‭ ‬قطع‭ ‬الذهب‭ ‬والألماس‭ ‬المصممة‭ ‬للاحتفال‭ ‬بأهم‭ ‬اللحظات‭ ‬في‭ ‬الحياة‭.‬

كعلامة‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬الألماس،‭ ‬الأحجار‭ ‬الكريمة،‭ ‬والمجوهرات‭ ‬الفاخرة‭ ‬بالجملة،‭ ‬تقوم‭ ‬ GD ‭&‬ M ‭ ‬بتنسيق‭ ‬قطع‭ ‬فريدة‭ ‬لعملاء‭ ‬مميزين‭. ‬التزامنا‭ ‬بالجودة‭ ‬والابتكار‭ ‬والخدمة‭ ‬الاستثنائية‭ ‬يدفعنا‭ ‬لإعادة‭ ‬تعريف‭ ‬الفخامة‭ ‬وتمكين‭ ‬عملائنا‭ ‬من‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬تفردهم‭ ‬بثقة‭.‬



