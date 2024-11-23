Sunday, 24 November 2024 08:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


((بريق الرتاج)) تستعرض الفرص الاستثمارية في سيتي سكيب

11/23/2024 11:33:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬العقارية،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬بالمشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين،‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬الرائد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬وتعتزم‭ ‬بريق‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مجمع‭ ‬سكني‭ ‬عصري‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭.‬

تم‭ ‬تصميم‭ ‬مبنى‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮»‬‭ ‬ليشمل‭ ‬عناصر‭ ‬جاذبة‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬موقعه‭ ‬المتميز‭ ‬واحتوائه‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬راحة‭ ‬راقية‭ ‬وتوفيره‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬فريدا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية،‭ ‬وتناغم‭ ‬مرافقه‭ ‬العصرية‭ ‬وإطلالاته‭ ‬الخلابة‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭. ‬ويمتد‭ ‬المبنى‭ ‬السكني‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬طوابق‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬بناء‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬34‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويضم‭ ‬101‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬نوم‭ ‬واحدة‭ ‬وحتى‭ ‬أربع‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭. ‬كما‭ ‬يحتوي‭ ‬المبنى‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬تبلغ‭ ‬665‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا‭ ‬للمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬وغيرها‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يضم‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬تراسا‭ ‬ومساحة‭ ‬ترفيهية‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬تتضمن‭ ‬صالة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬حديثة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬البحر،‭ ‬ومسبحا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬للاسترخاء،‭ ‬ومسبحا‭ ‬مخصصا‭ ‬للأطفال،‭ ‬ومنطقة‭ ‬للشواء،‭ ‬وغرف‭ ‬ساونا‭ ‬وملعبا‭ ‬متعدد‭ ‬الأغراض‭ ‬وقاعة‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬موقعه،‭ ‬يوفر‭ ‬المشروع‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويُضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قرب‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وتوافر‭ ‬مداخل‭ ‬وطرق‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬للمقيمين‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الوصول‭ ‬الميسر‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬الرئيسية‭ ‬والوجهات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬




MENAFN23112024000055011008ID1108918938

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث