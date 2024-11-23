((بريق الرتاج)) تستعرض الفرص الاستثمارية في سيتي سكيب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬بريق‭ ‬الرتاج‭ ‬العقارية،‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬إدارة‭ ‬التطوير‭ ‬العقاري‭ ‬التي‭ ‬تمتلك‭ ‬سجلا‭ ‬حافلا‭ ‬بالمشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مؤخرًا‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬سيتي‭ ‬سكيب‭ ‬البحرين،‭ ‬الحدث‭ ‬العقاري‭ ‬الرائد‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬أفريقيا‭. ‬وتعتزم‭ ‬بريق‭ ‬خلال‭ ‬المعرض‭ ‬استعراض‭ ‬مجموعة‭ ‬بارزة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬العقارية‭ ‬المتنوعة،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬مجمع‭ ‬سكني‭ ‬عصري‭ ‬في‭ ‬جزيرة‭ ‬دلمونيا‭.‬

تم‭ ‬تصميم‭ ‬مبنى‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮»‬‭ ‬ليشمل‭ ‬عناصر‭ ‬جاذبة‭ ‬للمستثمرين،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬موقعه‭ ‬المتميز‭ ‬واحتوائه‭ ‬على‭ ‬وسائل‭ ‬راحة‭ ‬راقية‭ ‬وتوفيره‭ ‬نمط‭ ‬حياة‭ ‬فريدا‭ ‬من‭ ‬نوعه‭ ‬على‭ ‬الواجهة‭ ‬البحرية،‭ ‬وتناغم‭ ‬مرافقه‭ ‬العصرية‭ ‬وإطلالاته‭ ‬الخلابة‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬المائية‭. ‬ويمتد‭ ‬المبنى‭ ‬السكني‭ ‬المؤلف‭ ‬من‭ ‬تسعة‭ ‬طوابق‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬بناء‭ ‬إجمالية‭ ‬تبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬34‭ ‬ألف‭ ‬متر‭ ‬مربع،‭ ‬ويضم‭ ‬101‭ ‬شقة‭ ‬سكنية‭ ‬تتكون‭ ‬من‭ ‬غرفة‭ ‬نوم‭ ‬واحدة‭ ‬وحتى‭ ‬أربع‭ ‬غرف‭ ‬نوم‭. ‬كما‭ ‬يحتوي‭ ‬المبنى‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬مخصصة‭ ‬تبلغ‭ ‬665‭ ‬مترًا‭ ‬مربعًا‭ ‬للمحلات‭ ‬التجارية‭ ‬والمطاعم‭ ‬والمقاهي‭ ‬وغيرها‭.‬

علاوة‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬يضم‭ ‬الطابق‭ ‬العلوي‭ ‬من‭ ‬المبنى‭ ‬تراسا‭ ‬ومساحة‭ ‬ترفيهية‭ ‬على‭ ‬السطح‭ ‬تتضمن‭ ‬صالة‭ ‬ألعاب‭ ‬رياضية‭ ‬حديثة‭ ‬مطلة‭ ‬على‭ ‬البحر،‭ ‬ومسبحا‭ ‬كبيرا‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬للاسترخاء،‭ ‬ومسبحا‭ ‬مخصصا‭ ‬للأطفال،‭ ‬ومنطقة‭ ‬للشواء،‭ ‬وغرف‭ ‬ساونا‭ ‬وملعبا‭ ‬متعدد‭ ‬الأغراض‭ ‬وقاعة‭ ‬للمناسبات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ونظرًا‭ ‬إلى‭ ‬تميز‭ ‬موقعه،‭ ‬يوفر‭ ‬المشروع‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬والتجارية‭ ‬والصناعية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭. ‬ويُضاف‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬قرب‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬البحرين‭ ‬الدولي،‭ ‬وتوافر‭ ‬مداخل‭ ‬وطرق‭ ‬مباشرة‭ ‬من‭ ‬‮«‬ستراتا‭ ‬في‭ ‬دلمونيا‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬جسر‭ ‬الملك‭ ‬فهد،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬للمقيمين‭ ‬في‭ ‬المشروع‭ ‬الوصول‭ ‬الميسر‭ ‬إلى‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬الرئيسية‭ ‬والوجهات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬











