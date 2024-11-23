((بريق الرتاج)) تستعرض الفرص الاستثمارية في سيتي سكيب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الأحد ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت شركة بريق الرتاج العقارية، الشركة الرائدة في خدمات إدارة التطوير العقاري التي تمتلك سجلا حافلا بالمشاريع العقارية البارزة في المملكة، مؤخرًا مشاركتها في النسخة الثالثة من معرض سيتي سكيب البحرين، الحدث العقاري الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعتزم بريق خلال المعرض استعراض مجموعة بارزة من المشاريع العقارية المتنوعة، وفي مقدمتها مشروع «ستراتا في دلمونيا»، وهو مجمع سكني عصري في جزيرة دلمونيا.
تم تصميم مبنى «ستراتا في دلمونيا» ليشمل عناصر جاذبة للمستثمرين، وذلك بفضل موقعه المتميز واحتوائه على وسائل راحة راقية وتوفيره نمط حياة فريدا من نوعه على الواجهة البحرية، وتناغم مرافقه العصرية وإطلالاته الخلابة على القناة المائية. ويمتد المبنى السكني المؤلف من تسعة طوابق على مساحة بناء إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف متر مربع، ويضم 101 شقة سكنية تتكون من غرفة نوم واحدة وحتى أربع غرف نوم. كما يحتوي المبنى أيضًا على مساحة مخصصة تبلغ 665 مترًا مربعًا للمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وغيرها.
علاوة على ذلك، يضم الطابق العلوي من المبنى تراسا ومساحة ترفيهية على السطح تتضمن صالة ألعاب رياضية حديثة مطلة على البحر، ومسبحا كبيرا مع منطقة للاسترخاء، ومسبحا مخصصا للأطفال، ومنطقة للشواء، وغرف ساونا وملعبا متعدد الأغراض وقاعة للمناسبات الاجتماعية.
ونظرًا إلى تميز موقعه، يوفر المشروع سهولة الوصول إلى عديد من المناطق السكنية والتجارية والصناعية في البحرين. ويُضاف إلى ذلك قرب المشروع من مطار البحرين الدولي، وتوافر مداخل وطرق مباشرة من «ستراتا في دلمونيا» إلى جسر الملك فهد، مما يضمن للمقيمين في المشروع الوصول الميسر إلى مختلف المناطق الرئيسية والوجهات البارزة في المملكة.
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