لغة الإشارة على الشاشة الكبيرة.. الصمت حينما يتكلم

MENAFN - Alghad Newspaper) إسراء الردايدة

في صالة مظلمة إلا من وهج الشاشة الكبيرة، جلسوا في صفوف متراصة، أعينهم معلقة على الصور المتحركة أمامهم. لم يكن هناك همس، ولا ضحكات تتسلل بين المقاعد. فقط صمت مشحون بالترقب، صمت يحمل ثقلا وعمقا، كأنه جزء من القصة نفسها.

على الجانب، وقف شخص بيدين تنسجان حكاية مخفية لا تسمعها الآذان. كان يترجم الصوت إلى إشارات، والإشارات إلى حياة. تلك اللحظات كانت مزيجا غريبا ومذهلا؛ الشاشة تروي بلغة الصورة، والمترجم يضيف صوتا صامتا بلغة الإشارة، والجمهور يتلقف هذا التناغم بكامل حواسه.

الغريب أن الصمت لم يكن حاجزا. كان الأمر وكأن الفيلم يملك قدرة عجيبة على التحدث بلغة الجميع. حركة الكاميرا، ارتجاف الضوء، تعابير وجوه الممثلين، وحتى أبسط التفاصيل، كصوت الريح الذي لم يسمعوه ولكن رأوه في حركة أوراق الشجر، كانت كافية ليعيشوا التجربة.



بين حين وآخر، كانت ابتسامة صغيرة تظهر على وجه أحدهم، أو نظرة تزداد عمقا، كأنهم يفككون رموز الصورة ويعيدون تركيبها بلغتهم الخاصة. غياب الصوت لم يُفقد السينما جمالها، بل أضفى عليها بعدا جديدا من التواصل الصادق والمباشر.



هذا المشهد ليس خياليا بل واقع مرسوم في نادي سينما الصم الذي ولدت فكرته من تجربة فيلم (Amplified -سكون)، الذي أخرجته المخرجة الأردنية دينا ناصر.

نادي سينما الصم ليس مجرد مكان لعرض الأفلام، بل هو مشروع إنساني يهدف إلى منح الصم تجربة سينمائية متكاملة. وبالتعاون مع مترجم للغة الإشارة " سيف الدين صالح"، تُعرض الأفلام بطريقة تتيح للصم الاستمتاع بها وفهمها. حيث يتم اختيار الأفلام بعناية، بالتواصل مع المخرجين للحصول على حقوق عرضها وترجمتها.



العروض بدأت بفيلم "جزائرهم" للمخرجة لينا سويلم، ثم فيلم فراولة الفلسطيني للمخرجة عايدة كنعان، وفيلم برتقال من يافا للمخرج محمد المغني.



أصل فكرة نادي سينما الصم.. من تجربة إلى منصة

بدأت فكرة نادي سينما الصم من تجربة عميقة خاضتها المخرجة الأردنية دينا ناصر أثناء عملها على فيلم Amplified )سكون). كان الفيلم يعكس قصة واقعية عن فتاة صماء تدعى هند، وجدت نفسها في مواجهة مع أصعب التحديات، بما في ذلك التحرش وفقدان الأمان. العمل على هذا الفيلم لم يكن مجرد رحلة سينمائية، بل كان تجربة اجتماعية وإنسانية كشفت الكثير عن واقع مجتمع الصم.



تقول ناصر عن بداية الفكرة لـ "الغد":"خلال عامين من العمل على فيلم سكون، كنت على تواصل مباشر مع مجتمع الصم. رأيت عن قرب التحديات التي يواجهونها، خاصة في الوصول إلى الفن والسينما. لم يكن لديهم وسيلة لفهم الأفلام التقليدية بسبب غياب لغة الإشارة، وشعرت أن هناك فجوة كبيرة يجب سدها."



ومن خلال العمل مع بطلة الفيلم، التي تعلمت الكراتيه لتجسد دورها، اكتشفت ناصر أن الصم ليسوا مجرد مشاهدين محتملين للسينما، بل يحملون مواهب وقصصا تستحق أن تُروى. تضيف:" كانت التجربة أكبر من مجرد فيلم. اكتشفنا المواهب الكامنة لدى الصم واحتياجاتهم الفنية. شعرنا أن السينما يمكن أن تكون وسيلة ليس فقط للترفيه، بل أيضا للتعبير والمشاركة."



وبعد انتهاء العمل على سكون، انطلقت المخرجة ناصر مع شريكتها بتول إبراهيم لتأسيس منصة "مسموع ". كانت الفكرة هي تقديم محتوى مخصص للصم، يترجم بلغة الإشارة، مع إشراكهم في صناعة هذا المحتوى.



وتوضح ناصر: "أردت أن أخلق مساحة يمكن أن يكون للصم فيها صوت. أن يرووا قصصهم ويعيشوا تجاربهم الخاصة بطريقة تحترم خصوصيتهم وتُلهم الآخرين. منصة "مسموع" كانت البداية، حيث لم نكن نكتفي بترجمة المحتوى، بل أردنا أن نصنع محتوى يناسبهم ويعبر عنهم."



ومع نجاح منصة "مسموع"، شعرت ناصر بالحاجة إلى تقديم تجربة أكثر شمولية. وهكذا ولدت فكرة نادي سينما الصم، وهو مشروع يهدف إلى تقديم عروض سينمائية مخصصة للصم، مترجمة بلغة الإشارة، بحيث يشعرون أنهم جزء من التجربة السينمائية كما يعيشها الآخرون.



"كانت الفكرة أكبر من مجرد عرض أفلام. أردنا أن نجعل السينما تجربة متاحة للصم، ليس فقط عبر الترجمة، بل عبر اختيار الأفلام التي تلامس قضاياهم أو تعبر عن تجارب إنسانية عالمية. رأيت في عيونهم شغفا بالسينما، وشعرت أننا نسد فجوة كبيرة من خلال هذا المشروع"، وفقا لدينا ناصر.



والعمل مع مترجم لغة الإشارة سيف الدين صالح كان أحد أركان نجاح النادي. تضيف ناصر: "كانت الترجمة جزءًا أساسيًا من التجربة. كنا نشاهد الأفلام سويًا، نحدد النقاط المهمة، ونعمل على إيصال كل المشاعر والتفاصيل بلغة الإشارة. هذه العملية ليست سهلة، لكنها جوهرية لتقديم تجربة غنية وواقعية."



نافذة لرؤية العالم بقصصه وقضاياه

من خلال تقديم أفلام مترجمة بلغة الإشارة، أصبح النادي أكثر من مجرد مساحة عرض، بل تحول إلى جسر يصل الصم بالعالم من حولهم، حيث وجدوا في السينما لغة عالمية تتحدث إليهم وتعبر عنهم، فبالنسبة لآمنة سعيد، كانت السينما حلما صعب المنال.

كفتاة صماء، لم يكن حضور الأفلام تجربة يمكنها التفاعل معها بسهولة. تصف تجربتها السابقة قائلة: "في البداية، لم أكن أفهم ما يجري في الأفلام، خاصة في مشاهد الفرح أو الحزن. كان الأمر أشبه برؤية صور متحركة بلا معنى."





ولكن مع ظهور نادي السينما وتوفير مترجم للغة الإشارة، تغيرت التجربة تماما.

تقول آمنة كما ترجم كلامها سيف صالح: "أصبحت قادرة على فهم القصة كاملة، بل والعيش مع شخصياتها. السينما بالنسبة لي أصبحت نافذة أرى من خلالها الحياة وتجارب الآخرين. لم أكن أتخيل أن أعيش تجربة مشاهدة فيلم كما يفعل الآخرون، واليوم تحقق هذا الحلم."



آمنة، التي تميل للأفلام الواقعية، ترى في النادي فرصة لدمج الصم في عالم السينما، ليس فقط كمشاهدين، بل كجزء من مجتمع الفن والثقافة.



وبينما كانت آمنة تتفاعل مع السينما كأداة للفهم، وجدت دانا القيسي فيها وسيلة لفهم العالم وتجاربه.

حضرت دانا أول فيلم لها من خلال نادي السينما، وكان الفيلم يعالج قضايا فلسطينية. تعلق دانا:“لم أكن أظن أنني سأحب السينما كما يفعل الآخرون. الفيلم الذي شاهدته كان عن فلسطين، وهذا ما لفتني. السينما قادرة على توثيق الواقع الفلسطيني ونقل حقيقته للعالم."



بالنسبة لدانا، كانت التجربة تتجاوز مجرد متابعة فيلم؛ بل كانت نافذة لفهم الحياة من منظور مختلف، وفرصة لتوسيع آفاقها حول القضايا الإنسانية. تضيف:" من الجميل أن نرى كيف يتحدث الآخرون عن قضايانا من خلال الفن. السينما ليست مجرد ترفيه، بل وسيلة لفهم العالم والارتباط به."



الترجمة: حلقة الوصل بين الصمت والصورة

وسط الأضواء الخافتة للشاشة الكبيرة وصمت الجمهور المتعطش، يقف سيف الدين صالح، مترجم لغة الإشارة، كحلقة وصل لا غنى عنها بين ما يعرض على الشاشة وما يدور في قلوب الصم وعقولهم. سيف ليس مجرد مترجم، بل هو صانع تجربة بصرية متكاملة، ينسج بيديه حكايات لا تُنقل بالكلمات، بل تُحس بالإيماءات والنظرات.



وقبل بدء العرض، يلتقي سيف بفريق العمل لمشاهدة الفيلم وتحليله. يركز على المشاهد المعقدة التي تحمل مشاعر متباينة أو أحداثا سريعة قد تبدو عصية على الفهم البصري وحده. هذه المرحلة تتطلب دقة متناهية وحسًا فنيًا عاليًا.

وعن هذا يقول: "ترجمة فيلم للصم ليست مجرد نقل للنصوص، بل هي عملية غوص في أعماق المشاهد لفهم تفاصيلها الدقيقة؛ من تعبيرات الممثلين إلى أصوات الريح وهدير البحر."



وبعد تحليل الفيلم، يتم تسجيل الترجمة في استوديو متخصص. هنا، يتحول النص إلى لغة إشارة ديناميكية تُضيف إلى الفيلم أبعادا جديدة. يتم عرض الترجمة كشاشة منفصلة تتزامن مع العرض، ما يتيح للصم تجربة سينمائية كاملة.



ويتحدث سيف عن التحديات التي يواجهها خلال عملية الترجمة، موضحا أن المهمة تتجاوز مجرد نقل النصوص إلى لغة الإشارة. يقول: "الأمر يتطلب إيصال المشاعر بشكل بصري؛ كيف تنقل لحظة فرح عارمة أو ألم داخلي دفين من خلال الإشارة؟ يجب أن أعيش المشهد بكل تفاصيله، وأترجمه وكأنني جزء منه."



من الضحكات الخافتة إلى صخب مشهد أكشن، ومن همسات الريح إلى صمت البطلة المؤلم، يعمل سيف على تحويل كل هذه العناصر إلى إشارات تحمل في طياتها روح الفيلم. ويقول عن هذه التجربة: "إنها مسؤولية كبيرة، لكنها تمنحني شعورا بالسعادة عندما أرى تفاعل الصم مع الأفلام. أن أكون الوسيط الذي يفتح لهم نافذة إلى هذا العالم هو شرف لي."



وأحد أكبر التحديات التي يواجهها سيف هو الحفاظ على تركيزه طوال مدة الفيلم، خاصة عندما يكون العمل طويلا أو مليئا بالتفاصيل.

الترجمة قد تستغرق ساعات من العمل، لكن النتيجة تستحق الجهد. يقول: "السينما ليست مجرد ترفيه. هي تجربة تتيح للصم فهم العالم بشكل أعمق. أن أكون جزءا من هذه الرحلة يجعلني أشعر أنني أساهم في دمجهم بالمجتمع بطريقة فنية وإنسانية."



بالنسبة لسيف، الترجمة ليست مجرد أداة تواصل، بل هي فن قائم بذاته. يؤكد أن دوره لا يقتصر على ترجمة النصوص، بل يشمل نقل الإحساس الكامل بكل ما يدور على الشاشة. يصف هذا بقوله: "أحيانًا تكون الترجمة عن طريق الإشارة أقوى من الكلمات. عندما تُترجم صوت انفجار أو لحظة بكاء صامتة إلى إشارات، فإنك تنقل إحساسًا يتجاوز اللغة."



تجربة بسمة عبد العال التي كانت حاضرة في عرض أمس الذي كان في مؤسسة مماغ، التي وجدت في السينما وسيلة لدمج الصم وتمكينهم من المشاركة في الفن والثقافة.

تقول بسمة: "السينما لغة عالمية، لكنها يجب أن تكون متاحة للجميع، بمن فيهم الصم. هذا النوع من العروض هو أكثر من مجرد تجربة؛ إنه خطوة نحو دمج الصم في مجتمع الفن والثقافة".



وترى بسمة أن السينما ليست مجرد قصص تُروى على الشاشة، بل هي جسر يربط بين الناس، ويسمح بمشاركة التجارب الإنسانية بمختلف أبعادها.

وتضيف:" السينما قادرة على أن تكون قوة دافعة نحو المساواة. هي ليست فقط وسيلة لفهم الحياة، بل أداة لتغييرها ودمج الجميع في نسيجها."



رؤية ناصر للسينما ودورها الاجتماعي

تؤمن المخرجة دينا ناصر أن السينما ليست مجرد فن بصري أو صوتي، بل هي وسيلة لتمكين المجتمعات وتعزيز التواصل الإنساني.

وتؤمن أن : "السينما قادرة على تجاوز الحواجز اللغوية والاجتماعية. إنها أداة لفهم القضايا، وإيصال الرسائل، وخلق حالة من التفاعل الحقيقي. بالنسبة لي، المخرج ليس مجرد راوي قصص، بل هو مسؤول عن إحداث فرق وتغيير في المجتمع."



من خلال نادي سينما الصم، نجحت ناصر في تقديم نموذج يلهم المخرجين والفنانين حول كيفية جعل الفن متاحًا وشاملًا. كما أنها أثبتت أن الصم ليسوا جمهورًا سلبيًا، بل هم جزء حيوي من التجربة السينمائية.



"الفن لا يقتصر على نوع معين. في سكون، واجهنا تحديات كبيرة في الإنتاج، خاص مع بطلة الفيلم الصماء. ولكن هذه التحديات كشفت لنا عن فجوات كبيرة في دمج الصم في الفن والمجتمع"، بحسبها.



الصم الذين شاركوا في التجربة لم يروا الأفلام فقط، بل عاشوا تفاصيلها وتفاعلوا مع رسائلها. ,ومن خلال الترجمة، أصبحت السينما لغة مشتركة، تحطم الحواجز وتجعل الفن متاحًا للجميع.



نادي سينما الصم يقدم نموذجا ملهما لكيفية استخدام السينما كأداة للتغيير الاجتماعي. من خلال دمج الصم في تجربة سينمائية شاملة، يقدم النادي فرصة لإعادة التفكير في مفهوم الفن والوصول إليه.



هذه التجربة تؤكد أن السينما ليست مجرد صوت وصورة، بل هي أداة قوية لتجاوز الحواجز، وفهم الإنسان، والتواصل مع قضاياه وتجربته الحياتية، فالأمر ليس مجرد عرض أفلام، بل كانت لقاء إنسانيا بين لغة الصورة وجمال الإشارة.

فالسينما ليست حكراً على أحد، بل هي فن يجمعنا، ويوحدنا، ويتيح لنا أن نرى العالم بعيون جديدة.

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