كوب 29: مطالبات بإنجاح العمل المناخي المشترك

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
فرح عطيات
أذربيجان – تتعالى أصوات منظمات المجتمع المدني العربية والدولية داخل أروقة المفاوضات في قمة المناخ "كوب 29" المطالبة بإيلاء الأهمية للعمل المشترك وصولاً إلى المضي قدماً بالعمل المُناخي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش القمة المنعقدة حالياً في أذربيجان، تشهد أجنحة الدول والمنظمات الدولية زخماً كبيراً يتجسد في عقد العديد من الأحداث الجانبية التي لعلها تؤثر إيجاباً على سير المفاوضات النقاشية، بل واستعراض أبرز ما تقوم به المؤسسات المدنية على صعيد التعاون مع الحكومات.
وتشارك المؤسسات المدنية الأردنية بفعالية كبيرة في هذه الأحداث الجانبية، حيث قدمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل التعاون مع الحكومات على صعيد حماية التنوع الحيوي، والبيئة بكافة أطيافها.
وخلال جلستين نقاشيتين عقدتها مؤسسة هانس زايدل الألمانية في جناح أهداف التنمية المستدامة في القمة، أكد ممثل الجمعية حسام الزعبي على أهمية تبني مبادرات فعالة تُسهم في تقوية العلاقة بين الحكومات بهدف الحفاظ على الطبيعة، مثل تلك التي تنفذها في الأردن حالياً.
وأكد مدير وحدة إدارة مشاريع الطيور في الجمعية طارق قنعير، في الجلسة النقاشية التي حضرتها "الغد" أمس، "أن أحد المشاريع التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع شركات الكهرباء في الأردن ساهمت في حماية الطيور المهاجرة وعدم تعرضها للصعق وبصورة نهائية"، في وقت تقدم فيه الجمعية نموذجاً مميزاً على مستوى المنطقة العربية على صعيد التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن أجل إنجاح هذه الشراكة، فإن البحث العلمي يعد واحداً من بين الوسائل الرئيسة التي يمكن أن تساعد الحكومات على المضي قدماً في العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بذلك، وفق ما أكده ممثل مركز أبحاث البيئة والمناخ في إثيوبيا صمويل سويدية.
ولفت إلى "أن الأبحاث العلمية تقدم أدلة للحكومات بشأن كل ما يتعلق بالمناخ والبيئة وغيرها من الملفات، التي تساعدها في تبني إستراتيجيات فعالة تُسهم بشكل حقيقي في حماية المكونات البيئية، والتقدم بأهداف التنمية المستدامة".
ويلعب الأكاديميون دوراً فاعلاً في مساعدة الحكومات على عكس ما تقدمه الأبحاث في سياساتها المناخية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتوعية الأجيال المستقبلية بأهمية أن يكونوا فاعلين على صعيد العمل المُناخي، وفق الأستاذ في جامعة محمد الأول في المغرب د. كمال هيرش.
ولفت إلى "أن المغرب تستعد لعقد مؤتمر في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي سيكون بمثابة منصة حوارية بين الحكومات والأكاديميين والشباب حول العمل المناخي والتنمية المستدامة، والذي سيشارك فيه أكثر من 300 ممثل عن عدة دول من بينها الأردن".
وفي رأي ممثلة جمعية نساء دير الأحمر في لبنان دنيا خوري "فإن بناء قدرات النساء والمجتمع المحلي يعد أساساً مهما في حماية البيئة، والتقدم بأهداف التنمية المستدامة، وبالأخص عن الحديث عن الغابات والحفاظ عليها".
وبينت "أن تمكين النساء في مواجهة التغيرات المُناخية بات أمراً ملحاً في ضوء أن العديد منهن ينفقن على أسرهن في العديد من دول المنطقة".
كما "أن الشباب بحاجة إلى رفع قدراتهم في مجال العمل المُناخي باعتبار أنهم الأكثر هشاشة لتداعيات الأزمة المناخية التي يشهدها العالم منذ سنوات عدة"، وفق ممثلة جمعية الأمم المتحدة في منغوليا كيشيجارغال إنخبايار.
ويواجه الشباب، بحسبها "تحديات عدة تتعلق بإدماجهم في عمليات صنع القرار المتعلقة بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، حيث إن العديد من أصواتهم لا تصل إلى حكوماتهم في دولهم المختلفة".
وتقدم تجربة ممثل مؤسسة بلانا في إندونيسيا جوشوا تشاندرا مثالاً حياً حول قدرة المبادرات الشبابية في أن تلعب دوراً مهماً في حماية البيئة، ووضع الحلول الفعالة لتلك الغاية.
فقد تمكن تشاندرا من اختراع نوع جديد من الخشب المعاد تدويره من البلاستيك وقشر الأرز، والذي يستخدم لسقف أسطح وأرضية المنازل والمكاتب وغيرها، كبديل عن الأخشاب التقليدية.
MENAFN23112024000072011014ID1108918935