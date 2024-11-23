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كوب 29: مطالبات بإنجاح العمل المناخي المشترك

11/23/2024 11:32:03 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






أذربيجان – تتعالى أصوات منظمات المجتمع المدني العربية والدولية داخل أروقة المفاوضات في قمة المناخ "كوب 29" المطالبة بإيلاء الأهمية للعمل المشترك وصولاً إلى المضي قدماً بالعمل المُناخي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وعلى هامش القمة المنعقدة حالياً في أذربيجان، تشهد أجنحة الدول والمنظمات الدولية زخماً كبيراً يتجسد في عقد العديد من الأحداث الجانبية التي لعلها تؤثر إيجاباً على سير المفاوضات النقاشية، بل واستعراض أبرز ما تقوم به المؤسسات المدنية على صعيد التعاون مع الحكومات.
وتشارك المؤسسات المدنية الأردنية بفعالية كبيرة في هذه الأحداث الجانبية، حيث قدمت الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أبرز الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل التعاون مع الحكومات على صعيد حماية التنوع الحيوي، والبيئة بكافة أطيافها.
وخلال جلستين نقاشيتين عقدتها مؤسسة هانس زايدل الألمانية في جناح أهداف التنمية المستدامة في القمة، أكد ممثل الجمعية حسام الزعبي على أهمية تبني مبادرات فعالة تُسهم في تقوية العلاقة بين الحكومات بهدف الحفاظ على الطبيعة، مثل تلك التي تنفذها في الأردن حالياً.
وأكد مدير وحدة إدارة مشاريع الطيور في الجمعية طارق قنعير، في الجلسة النقاشية التي حضرتها "الغد" أمس، "أن أحد المشاريع التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع شركات الكهرباء في الأردن ساهمت في حماية الطيور المهاجرة وعدم تعرضها للصعق وبصورة نهائية"، في وقت تقدم فيه الجمعية نموذجاً مميزاً على مستوى المنطقة العربية على صعيد التعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن أجل إنجاح هذه الشراكة، فإن البحث العلمي يعد واحداً من بين الوسائل الرئيسة التي يمكن أن تساعد الحكومات على المضي قدماً في العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع المؤسسات المعنية بذلك، وفق ما أكده ممثل مركز أبحاث البيئة والمناخ في إثيوبيا صمويل سويدية.
ولفت إلى "أن الأبحاث العلمية تقدم أدلة للحكومات بشأن كل ما يتعلق بالمناخ والبيئة وغيرها من الملفات، التي تساعدها في تبني إستراتيجيات فعالة تُسهم بشكل حقيقي في حماية المكونات البيئية، والتقدم بأهداف التنمية المستدامة".
ويلعب الأكاديميون دوراً فاعلاً في مساعدة الحكومات على عكس ما تقدمه الأبحاث في سياساتها المناخية، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بتوعية الأجيال المستقبلية بأهمية أن يكونوا فاعلين على صعيد العمل المُناخي، وفق الأستاذ في جامعة محمد الأول في المغرب د. كمال هيرش.
ولفت إلى "أن المغرب تستعد لعقد مؤتمر في شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل، والذي سيكون بمثابة منصة حوارية بين الحكومات والأكاديميين والشباب حول العمل المناخي والتنمية المستدامة، والذي سيشارك فيه أكثر من 300 ممثل عن عدة دول من بينها الأردن".
وفي رأي ممثلة جمعية نساء دير الأحمر في لبنان دنيا خوري "فإن بناء قدرات النساء والمجتمع المحلي يعد أساساً مهما في حماية البيئة، والتقدم بأهداف التنمية المستدامة، وبالأخص عن الحديث عن الغابات والحفاظ عليها".
وبينت "أن تمكين النساء في مواجهة التغيرات المُناخية بات أمراً ملحاً في ضوء أن العديد منهن ينفقن على أسرهن في العديد من دول المنطقة".
كما "أن الشباب بحاجة إلى رفع قدراتهم في مجال العمل المُناخي باعتبار أنهم الأكثر هشاشة لتداعيات الأزمة المناخية التي يشهدها العالم منذ سنوات عدة"، وفق ممثلة جمعية الأمم المتحدة في منغوليا كيشيجارغال إنخبايار.
ويواجه الشباب، بحسبها "تحديات عدة تتعلق بإدماجهم في عمليات صنع القرار المتعلقة بالعمل المناخي والتنمية المستدامة، حيث إن العديد من أصواتهم لا تصل إلى حكوماتهم في دولهم المختلفة".
وتقدم تجربة ممثل مؤسسة بلانا في إندونيسيا جوشوا تشاندرا مثالاً حياً حول قدرة المبادرات الشبابية في أن تلعب دوراً مهماً في حماية البيئة، ووضع الحلول الفعالة لتلك الغاية.
فقد تمكن تشاندرا من اختراع نوع جديد من الخشب المعاد تدويره من البلاستيك وقشر الأرز، والذي يستخدم لسقف أسطح وأرضية المنازل والمكاتب وغيرها، كبديل عن الأخشاب التقليدية.

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