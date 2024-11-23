ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189

ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189
التاريخ
11/23/2024 11:31:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
غزة- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 189، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وأدان المكتب استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء. -(بترا)
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