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ارتفاع الشهداء الصحفيين في غزة إلى 189

11/23/2024 11:31:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



غزة- قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن عدد الشهداء الصحفيين ارتفع إلى 189، منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.
وأدان المكتب استهداف وقتل واغتيال الاحتلال "الإسرائيلي" للصحفيين الفلسطينيين، وحمّله كامل المسؤولة عن ارتكاب هذه الجريمة النَّكراء. -(بترا)

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