عبد الفتاح حسن الأسمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
بِسْمِ اللّهِ الرحمن الرَّحيم
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي
انتقل الى رحمة الله تعالى
فقيد ال الأسمر
الحاج عبد الفتاح حسن الأسمر
( أبو حسن )
وسيتم تشييع جثمانه اليوم الاحد الموافق 24-11-2024 بعد صلاة العصر من مسجد النور في القويسمة الى مقبرة سحاب
العزاء في جمعية دير ياسين مقابل مسجد التابعين بجانب كازية الفنار من الساعة ٤ إلى الساعه ٩
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعون
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