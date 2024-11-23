شهداء وجرحى إثر غارات الاحتلال على وسط بيروت

شهداء وجرحى إثر غارات الاحتلال على وسط بيروت
التاريخ
11/23/2024 11:31:49 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا غارة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مبنى في البسطة الفوقا وسط العاصمة بيروت إلى 20 شهيدا و 66 مصابا.
وأضافت في بيان ،إن فرق الإنقاذ وآليات الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين.-(بترا)
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