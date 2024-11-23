شهداء وجرحى إثر غارات الاحتلال على وسط بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا غارة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مبنى في البسطة الفوقا وسط العاصمة بيروت إلى 20 شهيدا و 66 مصابا.



وأضافت في بيان ،إن فرق الإنقاذ وآليات الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين.-(بترا)