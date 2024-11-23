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شهداء وجرحى إثر غارات الاحتلال على وسط بيروت

11/23/2024 11:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مساء السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا غارة الاحتلال الإسرائيلي التي استهدفت مبنى في البسطة الفوقا وسط العاصمة بيروت إلى 20 شهيدا و 66 مصابا.


وأضافت في بيان ،إن فرق الإنقاذ وآليات الدفاع المدني تعمل على رفع الأنقاض بحثا عن مفقودين.-(بترا)

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