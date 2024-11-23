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برشلونة يفرط بالفوز أمام سيلتا فيغو

11/23/2024 11:31:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني، سقط برشلونة المتصدر في فخ التعادل أمام سيلتا فيغو، بعد أن كان متقدما بنتيجة 2-0 وفي طريقه لفوز مهم.
وبعد التقدم بهدفين عن طريق البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، تغير كل شيء لبرشلونة بطرد لاعب الوسط مارك كاسادو في الدقيقة 82.

وخلال 3 دقائق، سجل سيلتا فيغو هدفين، عن طريق ألفون غونزاليس (84) وهيوغو ألفاريز (86)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

ووسع برشلونة الفارق عن ريال مدريد بسبعة نقاط، لكن "الملكي" قد يكون على بعد نقطة من برشلونة في حال الفوز بلقائه المؤجل، ومباراته المقبلة الأحد أمام ليغانيس.

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