برشلونة يفرط بالفوز أمام سيلتا فيغو

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
في مباراة مثيرة بالدوري الإسباني، سقط برشلونة المتصدر في فخ التعادل أمام سيلتا فيغو، بعد أن كان متقدما بنتيجة 2-0 وفي طريقه لفوز مهم.
وبعد التقدم بهدفين عن طريق البرازيلي رافينيا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي، تغير كل شيء لبرشلونة بطرد لاعب
الوسط مارك كاسادو في الدقيقة 82.
وخلال 3 دقائق، سجل سيلتا فيغو هدفين، عن طريق ألفون غونزاليس (84) وهيوغو ألفاريز (86)، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.
ووسع برشلونة الفارق عن ريال مدريد
بسبعة نقاط، لكن "الملكي" قد يكون على بعد نقطة من برشلونة في حال الفوز بلقائه المؤجل، ومباراته المقبلة الأحد أمام ليغانيس.
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