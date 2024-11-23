Sunday, 24 November 2024 07:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية تآلف تحتفل باليوم العالمي للطفل بفعاليات ترفيهية وبرامج توعوية

11/23/2024 11:28:25 PM
(MENAFN- Al Watan) احتفلت جمعية تيسير الزواج والرعاية الأسرية“تآلف” بمحافظة عنيزة، باليوم العالمي للطفل، الذي يوافق يوم 20 نوفمبر من كل عام، وذلك من خلال تنظيم عدة فعاليات ترفيهية وتوعوية، تهدف إلى توعية الأطفال وتسليط الضوء على البرامج الموجهة لضمان مستقبل مشرق لهم.
واستقبل محافظ عنيزة المكلف، سعد بن عبدالله السليم، المدير التنفيذي للجمعية عبدالرحمن الجطيلي وعددًا من أعضاء الجمعية والأطفال المشاركين في الفعاليات، حيث استعرضت الجمعية خلال اللقاء، خططها وبرامجها التي تركز على دعم الأسرة ورعايتها، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها مثل تيسير الزواج، والرعاية الأسرية، ومركز“شمل”، والفعاليات المتنوعة التي تسعى لتحقيق بيئة أسرية آمنة ومستقرة.
وضمن الفعاليات، نظمت الجمعية احتفالًا ترفيهيًا للأطفال في مركز“غابة الأحلام”، حيث تخلل الحفل مسابقات وألعاب حركية وترفيهية، وشخصيات كرتونية، وألعاب البالونات، بالشراكة مع نادي النجمة الرياضي، وذلك بهدف إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال.
حيث تأتي هذه الجهود تأكيدًا على التزام الجمعية بدعم حقوق الطفل وتعزيز السعادة والرفاهية لديهم، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وسعيد

MENAFN23112024000089011017ID1108918921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث