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شبهات جنائية تؤجل دفن محمد رحيم

11/23/2024 11:28:24 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما أعلن عن وفاة المطرب والملحن، محمد رحيم، بعد صراع طويل مع المرض، مما أثار صدمة كبيرة في الوسط الفني، كان من المقرر دفنه ظهر أمس، لكن الفنان تامر حسني أعلن عن تأجيل الجنازة لأجل غير مسمى بعد الكشف عن شبهة جنائية.
تقدم شقيق رحيم ببلاغ للشرطة، حيث أظهرت الفحوصات أن الجثمان في حالة انتفاخ مع زرقة شديدة في الوجه وكدمات وآثار دماء، تم نقل الجثمان إلى المستشفى تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بعرضه على الطب الشرعي للتحقق من سبب الوفاة.
كما تم التحفظ على الشقة لمعاينتها من قبل خبراء الأدلة الجنائية، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، واستدعت النيابة أفراد الأسرة والمقربين لسماع أقوالهم حول ظروف رحيم الأخيرة، كما فحصت كاميرات المراقبة في محيط المنزل للكشف عن أي تحركات مشبوهة.

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