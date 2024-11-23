شبهات جنائية تؤجل دفن محمد رحيم

(MENAFN
- Al Watan)
فيما أعلن عن وفاة المطرب والملحن، محمد رحيم، بعد صراع طويل مع المرض، مما أثار صدمة كبيرة في الوسط الفني، كان من المقرر دفنه ظهر أمس، لكن الفنان
تامر حسني أعلن عن تأجيل الجنازة لأجل غير مسمى بعد الكشف عن شبهة جنائية.
تقدم شقيق رحيم ببلاغ للشرطة، حيث أظهرت الفحوصات أن الجثمان في حالة انتفاخ مع زرقة شديدة في الوجه وكدمات وآثار دماء، تم نقل
الجثمان إلى المستشفى تحت إشراف النيابة العامة، التي أمرت بعرضه على الطب الشرعي للتحقق من سبب الوفاة.
كما تم التحفظ على الشقة لمعاينتها من قبل خبراء الأدلة الجنائية، بينما تواصل الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، واستدعت النيابة أفراد الأسرة والمقربين لسماع أقوالهم حول ظروف رحيم الأخيرة، كما فحصت كاميرات المراقبة في محيط المنزل للكشف عن أي تحركات مشبوهة.
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