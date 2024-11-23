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يلتهم خروفا في 30 دقيقة

11/23/2024 11:28:24 PM
(MENAFN- Al Watan) تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مؤثر جزائري شهير يدعى سليم الأكول، تناول خروفًا يزن 15 كيلوجرامًا خلال نصف ساعة فقط.
وظهر سليم في مقطع فيديو وهو يلتهم الخروف، في مشهد أثار دهشة متابعيه، وحقق ملايين المشاهدات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد سليم، أن تحدي أكل خروف روماني ((يعتبر الأول من نوعه في الجزائر، وسابقة بالنسبة له، رغم أنه سبق أن أكل جملًا)).
يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يُنجز فيها الرجل المشارف على الخميسنيات، تحديات مماثلة، فقد شارك في مسابقات وطنية وأخرى دولية، حيث سبق أن التهم 10 رؤوس خرفان في أقل من 20 دقيقة وغيرها.
واشتهر الأكول الذي يمارس هواية الأكل منذ سنة 1999، بتناوله لكميات ضخمة من الطعام بسرعة قياسية، ما جعل له قاعدة جماهيرية كبيرة من عشاق تحديات الطعام.

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