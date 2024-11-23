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القاتل الصامت عوامل الخطر والوقاية

11/23/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al Watan) يُعرف مرض تجلط الدم بـ((القاتل الصامت)) بسبب عدم ظهور أعراض واضحة حتى حدوث مضاعفات خطيرة مثل احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.
عوامل الخطر
تحدد الطبيبة إيرينا بولييفا 10 عوامل خطر رئيسية لتجلط الدم:
1. الوزن الزائد
2. التدخين
3. استخدام وسائل منع الحمل الفموية
4. العلاج بالهرمونات البديلة
5. داء السكري
6. سوء التغذية
7. عوامل وراثية
8. الشيخوخة
9. الحمل
10. تصلب الشرايين
الخطر الرئيسي
- تصلب الشرايين: يُعتبر العامل الأكثر خطورة في قائمة عوامل الخطر.
كيفية الوقاية
- نمط حياة صحي.
- الإقلاع عن العادات السيئة مثل التدخين.
- اتباع نظام غذائي متوازن.
- العلاج الفردي: استشارة طبيب لتحديد خطة علاج مناسبة.

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