القاتل الصامت عوامل الخطر والوقاية

(MENAFN
- Al Watan)
يُعرف مرض تجلط الدم بـ((القاتل الصامت)) بسبب عدم ظهور أعراض واضحة حتى حدوث مضاعفات خطيرة مثل احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية.
عوامل الخطر
تحدد الطبيبة إيرينا بولييفا 10 عوامل خطر رئيسية لتجلط الدم:
1. الوزن الزائد
2. التدخين
3. استخدام وسائل منع الحمل الفموية
4. العلاج بالهرمونات البديلة
5. داء السكري
6. سوء التغذية
7. عوامل وراثية
8. الشيخوخة
9. الحمل
10. تصلب الشرايين
الخطر الرئيسي
- تصلب الشرايين: يُعتبر العامل الأكثر خطورة في قائمة عوامل الخطر.
كيفية الوقاية
- نمط حياة صحي.
- الإقلاع عن العادات السيئة مثل التدخين.
- اتباع نظام غذائي متوازن.
- العلاج الفردي: استشارة طبيب لتحديد خطة علاج مناسبة.
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