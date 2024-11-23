15 مليار دولار لشراء Google Chrome

(MENAFN
- Al Watan)
تتجه الأنظار إلى مسألة بيع متصفح ((قوقل كروم)) بعد أن طالبت الحكومة الأمريكية شركة جوجل بذلك للحد من ميزتها التنافسية، مع هذا الطلب تبرز التساؤلات حول القيمة المحتملة للمتصفح في السوق.
يُقدَّر أحد المحللين من وكالة بلومبرج سعر مبيع المتصفح، الذي يضم أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم، بما لا يقل عن 15 مليار دولار، هذا السعر يعكس القيمة السوقية الكبيرة للمتصفح، الذي يستحوذ على حوالي %70 من سوق المتصفحات، مما يجعله أحد الأصول الرقمية الأكثر قيمة.
للمقارنة، في عام 2016، باعت شركة (Opera Software ASA) متصفحها لمجموعة من المستثمرين الصينيين مقابل 600 مليون دولار، رغم أن عدد مستخدميها كان 350 مليون مستخدم شهريًا فقط، هذا يوضح كيف أن قيمة ((كروم)) قد تكون أعلى بكثير نظرًا لقاعدتها الكبيرة من المستخدمين.
على الرغم من التقديرات، فإن الافتقار إلى سوابق مهمة في هذا المجال يجعل تحديد السعر الدقيق أمرًا صعبًا، لا توجد أمثلة سابقة على بيع متصفح بهذا الحجم، مما يزيد من تعقيد عملية التقييم.
تواجه عملية البيع تحديات إضافية، حيث تشير التحليلات إلى أن عدد المشترين المحتملين لمتصفح ((كروم)) محدود، الشركات القادرة على تحمل تكاليف الصفقة قد تكون بالفعل تحت مراقبة سلطات المنافسة، مما قد يعقد الأمور أكثر.
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