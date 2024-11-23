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15 مليار دولار لشراء Google Chrome

11/23/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تتجه الأنظار إلى مسألة بيع متصفح ((قوقل كروم)) بعد أن طالبت الحكومة الأمريكية شركة جوجل بذلك للحد من ميزتها التنافسية، مع هذا الطلب تبرز التساؤلات حول القيمة المحتملة للمتصفح في السوق.
يُقدَّر أحد المحللين من وكالة بلومبرج سعر مبيع المتصفح، الذي يضم أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم، بما لا يقل عن 15 مليار دولار، هذا السعر يعكس القيمة السوقية الكبيرة للمتصفح، الذي يستحوذ على حوالي %70 من سوق المتصفحات، مما يجعله أحد الأصول الرقمية الأكثر قيمة.
للمقارنة، في عام 2016، باعت شركة (Opera Software ASA) متصفحها لمجموعة من المستثمرين الصينيين مقابل 600 مليون دولار، رغم أن عدد مستخدميها كان 350 مليون مستخدم شهريًا فقط، هذا يوضح كيف أن قيمة ((كروم)) قد تكون أعلى بكثير نظرًا لقاعدتها الكبيرة من المستخدمين.
على الرغم من التقديرات، فإن الافتقار إلى سوابق مهمة في هذا المجال يجعل تحديد السعر الدقيق أمرًا صعبًا، لا توجد أمثلة سابقة على بيع متصفح بهذا الحجم، مما يزيد من تعقيد عملية التقييم.
تواجه عملية البيع تحديات إضافية، حيث تشير التحليلات إلى أن عدد المشترين المحتملين لمتصفح ((كروم)) محدود، الشركات القادرة على تحمل تكاليف الصفقة قد تكون بالفعل تحت مراقبة سلطات المنافسة، مما قد يعقد الأمور أكثر.

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