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الشاي الساخن يهدد بسرطان المريء

11/23/2024 11:26:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تؤكد إحدى الدراسات أن تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي أو القهوة، يرتبط بزيادة محتملة في خطر الإصابة بالسرطان، خاصة فيما يتعلق بسرطان المريء.
وتقيّم الدراسة العلاقة بين تناول المشروبات الساخنة للغاية وسرطان المريء. وعلى الرغم من أن التركيب الكيميائي للمشروبات نفسها لم يثبت أنه يسهم بشكل مباشر في الإصابة بالسرطان، فإن درجة الحرارة الشديدة هي مصدر القلق الرئيسي، وفقا لـindiatoday.
وقد أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الساخن للغاية لديهم خطر متزايد بشكل كبير للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء (ESCC)، ولكن لم يتم العثور على ارتباط كبير بسرطان الغدة المريئية (EAC).
ويقول الدكتور أناندموي دوتا، مؤسس ومستشار عيادة AMD للرعاية الصحية - جنوب كلكتا في الهند: ((لقد ثبت بوضوح تام أن شرب الشاي أو القهوة الساخنة أو أي سائل آخر (درجة الحرارة مهمة) بشكل متكرر يمكن أن يُزيد بالتأكيد من خطر الإصابة بسرطان المريء وأمراض أخرى، ولكن الآلية الدقيقة لا تزال قيد الدراسة)).
ويؤكد الدكتور سوماشيكار إس بي، استشاري الأورام الجراحية وأمراض النساء في مستشفى ((أستر سي. إم. آي)) في بنغالورو: ((يُعتقد أن هذا الخطر ينشأ عن الإصابة الحرارية التي تلحق ببطانة المريء، والتي قد تؤدي إلى تغيرات خلوية بمرور الوقت. تتم هذه العملية تدريجيًا، حيث يمكن أن يسهم التعرض المتكرر لدرجات الحرارة المرتفعة في الالتهاب المزمن والتلف، ما يُزيد في النهاية من احتمالية التحولات الخبيثة في الأنسجة المصابة)).
وعلى الرغم من أن تناول المشروبات الساخنة قد لا يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بشكل فوري، فإن التأثيرات التراكمية للتعرض فترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة قد تُزيد من المخاطر بشكل كبير بمرور الوقت.
وصنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، المشروبات التي تُستهلك بدرجة حرارة تزيد على 65 درجة مئوية بأنها ((مسببة للسرطان على الأرجح للإنسان)).

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