الشاي الساخن يهدد بسرطان المريء

(MENAFN
- Al Watan)
تؤكد إحدى الدراسات أن تناول المشروبات الساخنة، مثل الشاي أو القهوة، يرتبط بزيادة محتملة في خطر الإصابة بالسرطان، خاصة فيما يتعلق بسرطان المريء.
وتقيّم الدراسة العلاقة بين تناول المشروبات الساخنة للغاية وسرطان المريء. وعلى الرغم من أن التركيب الكيميائي للمشروبات نفسها لم يثبت أنه يسهم بشكل مباشر في الإصابة بالسرطان، فإن درجة الحرارة الشديدة هي مصدر القلق الرئيسي، وفقا لـindiatoday.
وقد أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين شربوا الشاي الساخن للغاية لديهم خطر متزايد بشكل كبير للإصابة بسرطان الخلايا الحرشفية في المريء (ESCC)، ولكن لم يتم العثور على ارتباط كبير بسرطان الغدة المريئية (EAC).
ويقول الدكتور أناندموي دوتا، مؤسس ومستشار عيادة AMD للرعاية الصحية - جنوب كلكتا في الهند: ((لقد ثبت بوضوح تام أن شرب الشاي أو القهوة الساخنة أو أي سائل آخر (درجة الحرارة مهمة) بشكل متكرر يمكن أن يُزيد بالتأكيد من خطر الإصابة بسرطان المريء وأمراض أخرى، ولكن الآلية الدقيقة لا تزال قيد الدراسة)).
ويؤكد الدكتور سوماشيكار إس بي، استشاري الأورام الجراحية وأمراض النساء في مستشفى ((أستر سي. إم. آي)) في بنغالورو: ((يُعتقد أن هذا الخطر ينشأ عن الإصابة الحرارية التي تلحق ببطانة المريء، والتي قد تؤدي إلى تغيرات خلوية بمرور الوقت. تتم هذه العملية تدريجيًا، حيث يمكن أن يسهم التعرض المتكرر لدرجات الحرارة المرتفعة في الالتهاب المزمن والتلف، ما يُزيد في النهاية من احتمالية التحولات الخبيثة في الأنسجة المصابة)).
وعلى الرغم من أن تناول المشروبات الساخنة قد لا يؤدي إلى الإصابة بالسرطان بشكل فوري، فإن التأثيرات التراكمية للتعرض فترات طويلة لدرجات الحرارة المرتفعة قد تُزيد من المخاطر بشكل كبير بمرور الوقت.
وصنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، المشروبات التي تُستهلك بدرجة حرارة تزيد على 65 درجة مئوية بأنها ((مسببة للسرطان على الأرجح للإنسان)).
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