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%9.4 نمو سوق التأمين بالمملكة خلال 2024

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) من المتوقع أن ينمو سوق التأمين في المملكة بشكل كبير في السنوات القادمة، حيث من المتوقع أن ترتفع أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية من 68.8 مليار ريال في عام 2024 إلى 105.3 مليارات ريال بحلول عام 2029. ويعكس هذا معدل نمو سنوي مركب نسبته 8.9%، وفقًا لتقرير صادر عن شركة GlobalData.
وتتوقع تحليلات GlobalData أن ينمو سوق التأمين العام بنسبة 9.4% في عام 2024 وحده.
تنوع اقتصادي أوسع
وقال كبير محللي التأمين في ((جلوبال داتا)) سواروب كومار ساهو، إن نمو القطاع مدفوع بمتطلبات رأس المال الأكثر صرامة والتنويع الاقتصادي الأوسع.
وأضاف أنه من المتوقع أن يكون نمو قطاع التأمين العام في السعودية مدفوعًا بعمليات توحيد السوق التي تقودها زيادة الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال.
وقال إن قطاع التأمين العام بالمملكة من المتوقع أن يستفيد بشكل كبير من التوسع الاقتصادي في البلاد في ظل رؤية السعودية 2030، مع انتقالها من اقتصاد يعتمد على النفط إلى تطوير قطاعات أخرى مثل النقل والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا النظيفة والتعدين.
التأمين الصحي يهيمن
من المتوقع أن يظل التأمين ضد الحوادث الشخصية والصحة هو القطاع الأكبر في السوق، حيث يساهم بنسبة 61.4% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2024. ومن المتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 9.4% العام المقبل، مدفوعًا بارتفاع الوعي الصحي وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية المتخصصة.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الإصلاحات بموجب رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى خصخصة الرعاية الصحية وتحسين الوصول إليها من خلال الحلول الرقمية، إلى تعزيز هذا القطاع.
من المرجح أن يؤدي تطبيق الحكومة للتغطية الصحية الإلزامية للعاملين المنزليين في الأسر التي تضم أكثر من أربعة موظفين، اعتبارًا من منتصف عام 2024، إلى زيادة أقساط التأمين على العمال المنزليين والعاملين في مجال الصحة.
وتتوقع شركة GlobalData معدل نمو سنوي مركب قدره 9.0% لهذا الخط بين عامي 2025 و2029.
توسع في تأمين السيارات
ومن المتوقع أيضا أن يشكل تأمين السيارات، ثاني أكبر قطاع، 22.7% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2024، مع معدل نمو متوقع بنسبة 9.5% خلال العام. ويرتبط هذا النمو ارتباطًا وثيقًا بزيادة مبيعات المركبات، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 18% بين عامي 2023 و2032.
تكتسب مبيعات السيارات الكهربائية زخمًا متزايدًا، بدعم من الحوافز الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية للشحن.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي التغييرات التنظيمية، مثل متطلبات التأمين الشامل على السيارات التي أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في أواخر عام 2023، إلى دفع نمو أقساط التأمين.
تأمين الممتلكات ومخاطر الكوارث
من المتوقع أن ينمو التأمين على الممتلكات، الذي يمثل 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 10.4% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ومن بين العوامل المساهمة في ذلك ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والتجارية وزيادة وتيرة الكوارث الطبيعية، مثل الفيضانات والزلازل التي تسببت في خسائر كبيرة في أوائل عام 2024.

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