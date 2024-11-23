1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط

(MENAFN
- Al Watan)
سجلت أسعار الفلل المتوسطة الحجم في الدمام، والخبر، وجدة، نصف سعرها في الرياض، والتي بلغ فيها سعر الفلل المتوسطة الحجم والتي يتفاوت حجمها بين 351م وحتى 600م حوالي 3 ملايين ريال، في حين تفاوتت في تلك المناطق بين 1.500.000 ريال و1.547.500 ريال، في حين سجلت الفلل من ذات الحجم في مكة المكرمة 1.300.000 ريال، وفي المدينة المنورة 1.250.000 ريال.
وأظهرت بيانات لتقرير العقارات السكنية، في المملكة، الصادر عن منصة سكن العقارية، أن متوسط أسعار الفلل السكنية في المملكة بلغ 1.7 مليون ريال، وسجلت المملكة صفقات
عقارية تجاوزت 127.3 مليار ريال، معظمها صفقات سكنية، حيث إن القطاع السكني يعتبر الأسرع نموا من حيث قيمة المعاملات، وشهد القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.6% في متوسط الأسعار خلال الربع الثالث 2024. الأعلى سعرا
احتلت الرياض الصدارة في أسعار الفلل بكل الفئات، حيث بلغ متوسط سعر الفلل الصغيرة (أقل من 350م) 1.4 مليون ريال، فيما وصلت أسعار الفلل الكبيرة (600 م – 1000م) إلى 4.25 ملايين ريال، وتميزت أسعار الفلل في المنطقة الشرقية بمستويات أقل من الرياض، مع تركيز الطلب على الفلل المتوسطة، في الدمام، كان متوسط سعر الفلل المتوسطة 1.5 مليون ريال، بينما في الخبر بلغ 1.55 مليون ريال، أما في جدة رغم كونها مدينة رئيسية، تراجعت أسعار الفلل الصغيرة إلى 1.22 مليون ريال، وهو أقل من الرياض لكنها أعلى من الدمام والخبر، وجاءت أسعار الفلل في مكة أكثر تماسكًا، لكن الفارق بين الفلل الصغيرة والكبيرة كان أقل وضوحًا؛ حيث بلغ متوسط سعر الفلل الكبيرة والصغيرة على حد سواء حوالي 1.3 مليون ريال. سوق الإيجارات
تجاوز متوسط الإيجار السنوي للفلل الكبيرة في الرياض 238.000 ريال، وهو ضعف متوسط الإيجار في جدة، الذي بلغ 153.990 ريالا للفئة ذاتها، وفي جدة كان الطلب الأعلى على الفلل الصغيرة والمتوسطة مع متوسط إيجار بلغ 63.462 ريالا و117.857 ريالا على التوالي. العائد الاستثماري
سجلت الرياض أعلى العوائد على الشقق ذات 4 غرف بنسبة 11.5%، مما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري مرتفع، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بعائد 11.7% للشقق ذات الغرفتين، أما الفلل السكنية فأظهرت الرياض عوائد مستقرة بلغت 5.3% للفلل الصغيرة و5.7% للفلل المتوسطة، وفي جدة تفوقت بعوائد أعلى للفلل المتوسطة بلغت 6.5%. متوسط سعر الفلل خلال الربع الثالث 2023 بمناطق المملكة:
الرياض:
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.400.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 3.000.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 4.250.000
الدمام
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.000.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.500.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 3.500.000
الخبر
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 945.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.547.500
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 2.500.000
جدة
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.220.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.500.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 3.500.000
مكة
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.160.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.300.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 1.300.000
المدينة
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.200.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.250.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 3.200.000
متوسط سعر الفلل في المملكة= 1.7 مليون متوسط إيجارات الفلل سنويا في المملكة للربع الثالث 2024:
الرياض:
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 149.672
فلل متوسطة ((351م-600م))= 162.516
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 238.000
جدة
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 63.462
فلل متوسطة ((351م-600م))= 117.857
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 153.990 عائدات الاستثمار في المدن الرئيسية:
متوسط العائد الاستثماري على إيجار الشقق للربع الثالث 2024:
الرياض=
غرفتان= 9.1%
3 غرف= 10.1%
4 غرف= 11.5%
الدمام=
غرفتان= -
3 غرف= 6.6%
4 غرف= 6.2%
الخبر=
غرفتان= 5.6%
3 غرف= 5.3%
4 غرف= 7.4%
جدة=
غرفتان= 11.7%
3 غرف= 9.7%
4 غرف= 7.4% العائد الإجمالي على الفلل الربع الثالث 2024:
الرياض=
فلل صغيرة= 5.3%
فلل متوسطة= 5.7%
جدة=
فلل صغيرة= 5.2%
فلل متوسطة= 6.5%
MENAFN23112024000089011017ID1108918911