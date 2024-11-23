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1.7 مليون ريال متوسط أسعار الفلل بالمملكة والرياض تتجاوز المتوسط

11/23/2024 11:26:16 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت أسعار الفلل المتوسطة الحجم في الدمام، والخبر، وجدة، نصف سعرها في الرياض، والتي بلغ فيها سعر الفلل المتوسطة الحجم والتي يتفاوت حجمها بين 351م وحتى 600م حوالي 3 ملايين ريال، في حين تفاوتت في تلك المناطق بين 1.500.000 ريال و1.547.500 ريال، في حين سجلت الفلل من ذات الحجم في مكة المكرمة 1.300.000 ريال، وفي المدينة المنورة 1.250.000 ريال.
وأظهرت بيانات لتقرير العقارات السكنية، في المملكة، الصادر عن منصة سكن العقارية، أن متوسط أسعار الفلل السكنية في المملكة بلغ 1.7 مليون ريال، وسجلت المملكة صفقات عقارية تجاوزت 127.3 مليار ريال، معظمها صفقات سكنية، حيث إن القطاع السكني يعتبر الأسرع نموا من حيث قيمة المعاملات، وشهد القطاع السكني ارتفاعا بنسبة 1.6% في متوسط الأسعار خلال الربع الثالث 2024.
الأعلى سعرا
احتلت الرياض الصدارة في أسعار الفلل بكل الفئات، حيث بلغ متوسط سعر الفلل الصغيرة (أقل من 350م) 1.4 مليون ريال، فيما وصلت أسعار الفلل الكبيرة (600 م – 1000م) إلى 4.25 ملايين ريال، وتميزت أسعار الفلل في المنطقة الشرقية بمستويات أقل من الرياض، مع تركيز الطلب على الفلل المتوسطة، في الدمام، كان متوسط سعر الفلل المتوسطة 1.5 مليون ريال، بينما في الخبر بلغ 1.55 مليون ريال، أما في جدة رغم كونها مدينة رئيسية، تراجعت أسعار الفلل الصغيرة إلى 1.22 مليون ريال، وهو أقل من الرياض لكنها أعلى من الدمام والخبر، وجاءت أسعار الفلل في مكة أكثر تماسكًا، لكن الفارق بين الفلل الصغيرة والكبيرة كان أقل وضوحًا؛ حيث بلغ متوسط سعر الفلل الكبيرة والصغيرة على حد سواء حوالي 1.3 مليون ريال.
سوق الإيجارات
تجاوز متوسط الإيجار السنوي للفلل الكبيرة في الرياض 238.000 ريال، وهو ضعف متوسط الإيجار في جدة، الذي بلغ 153.990 ريالا للفئة ذاتها، وفي جدة كان الطلب الأعلى على الفلل الصغيرة والمتوسطة مع متوسط إيجار بلغ 63.462 ريالا و117.857 ريالا على التوالي.
العائد الاستثماري
سجلت الرياض أعلى العوائد على الشقق ذات 4 غرف بنسبة 11.5%، مما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري مرتفع، وجاءت جدة في المرتبة الثانية بعائد 11.7% للشقق ذات الغرفتين، أما الفلل السكنية فأظهرت الرياض عوائد مستقرة بلغت 5.3% للفلل الصغيرة و5.7% للفلل المتوسطة، وفي جدة تفوقت بعوائد أعلى للفلل المتوسطة بلغت 6.5%.
متوسط سعر الفلل خلال الربع الثالث 2023 بمناطق المملكة:
الرياض:
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.400.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 3.000.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 4.250.000
الدمام
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.000.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.500.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 3.500.000
الخبر
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 945.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.547.500
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 2.500.000
جدة
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.220.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.500.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 3.500.000
مكة
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.160.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.300.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 1.300.000
المدينة
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 1.200.000
فلل متوسطة ((351م-600م))= 1.250.000
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 3.200.000
متوسط سعر الفلل في المملكة= 1.7 مليون
متوسط إيجارات الفلل سنويا في المملكة للربع الثالث 2024:
الرياض:
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 149.672
فلل متوسطة ((351م-600م))= 162.516
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 238.000
جدة
فلل صغيرة ((أقل من 350م))= 63.462
فلل متوسطة ((351م-600م))= 117.857
فلل كبيرة ((600م-1000م))= 153.990
عائدات الاستثمار في المدن الرئيسية:
متوسط العائد الاستثماري على إيجار الشقق للربع الثالث 2024:
الرياض=
غرفتان= 9.1%
3 غرف= 10.1%
4 غرف= 11.5%
الدمام=
غرفتان= -
3 غرف= 6.6%
4 غرف= 6.2%
الخبر=
غرفتان= 5.6%
3 غرف= 5.3%
4 غرف= 7.4%
جدة=
غرفتان= 11.7%
3 غرف= 9.7%
4 غرف= 7.4%
العائد الإجمالي على الفلل الربع الثالث 2024:
الرياض=
فلل صغيرة= 5.3%
فلل متوسطة= 5.7%
جدة=
فلل صغيرة= 5.2%
فلل متوسطة= 6.5%

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